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Аудитори виявили порушення у діяльності Нацакадемії аграрних наук на понад 1 млрд грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Аудитори виявили порушення у діяльності Нацакадемії аграрних наук на понад 1 млрд грн
Фахівці перевірили діяльність академії, 21 підпорядкованих їй установ та шістьох державних підприємств
фото: Facebook/Національна академія аграрних наук України

Найсуттєвіші порушення стосувалися переважно неналежного використання земель та ресурсів НААН у ненауковій діяльності

Держаудитслужба провела перевірку використання бюджетних програм Національною академією аграрних наук України. Відомство виявило порушення діяльності на понад 1 млрд грн. Про це повідомляє Державна аудиторська служба України.

Аудитори перевірили діяльність академії, 21 підпорядкованих їй установ та шістьох державних підприємств. Як зазначається, найсуттєвіші порушення стосувалися переважно неналежного використання земель та ресурсів НААН у ненауковій діяльності.

«Наприклад, деякі ділянки передавалися в користування стороннім особам на підставі різних угод, що за своєю суттю мали ознаки прихованої оренди. Це завадило установам та підприємствам академії отримати додаткових надходжень на загальну суму понад 70 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Також Національна академія аграрних наук була малоефективною у вирощуванні сільгосппродукції, яка мала врожайність нижче середнього у відповідних регіонах рівня. Сама ж продукція часто реалізовувалася за заниженими цінами.

Крім того, відбувалося безпідставне списання посівів сільгоспкультур, на окремих ділянках взагалі не проводився збір урожаю. Це не дозволило НААН отримати додаткові надходження близько 487 млн грн (з яких 6,4 млн грн – безпосередньо втрачені).

Аудитори передали матеріали перевірки правоохоронним органам.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок у справі НАБУ про розкрадання землі Національної академії аграрних наук України, розташованої в передмісті Києва, у 2013-2014 роках.

Раніше Держаудитслужба знайшла порушення у фінансовій діяльності Національного ботанічного саду ім. Миколи Миколайовича Гришка.

До слова, Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання державних земель чиновниками Держгеокадастру. Кіберфахівці Служби безпеки України викрили протиправний механізм відчуження сільськогосподарських земель державної власності. Оборудку організували посадовці регіональних підрозділів Держгеокадастру під «прикриттям» центрального керівництва.

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Теги: Держаудитслужба аудит університет корупція в Україні

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