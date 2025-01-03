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Ракетний удар по Чернігову забрав життя доцента інституту післядипломної освіти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ракетний удар по Чернігову забрав життя доцента інституту післядипломної освіти
Олексій Гальонка загинув у віці 72 роки
фото з соцмереж

Олексій Гальонка був кандидатом педагогічних наук

Унаслідок ракетного удару по околиці Чернігова 3 січня загинув доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені Ушинського Олексій Гальонка. Про це заявив ректор інституту Анатолій Заліський, пише «Суспільне».

Загиблому було 72 роки.

«Мені зателефонувала племінниця Олексія Анатолійовича Людмила Гальонка і сказала про це. Він сьогодні ще був на роботі. Кандидат педагогічних наук. Останнім часом працював на пів ставки», – розповів Анатолій Заліський.

Як повідомив начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура на своїй фейсбук-сторінці, у березні 2022 року в Олексія Гальонки вщент згорів будинок після влучання російських снарядів. Останні роки чоловік жив у пристосованому приміщенні.

Нагадаємо, 3 січня в Чернігові під час повітряної тривоги пролунала низка вибухів. Окупанти атакували місто балістичними ракетами з Курської області. Попередньо, було застосовано три балістичні ракети «Іскандер-М».

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив, що російські війська завдали потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова. Два житлові будинки – вщент зруйновані, ще близько 10 домівок пошкоджені. Росіяни вбили цивільного 72-річного чоловіка. П'ятеро людей поранені.

Теги: ракетна атака університет наука педагог Чернігівщина Чернігів

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