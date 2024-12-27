Університет Шевченка розриває контракт зі скандальним професором Василенком

Контракт буде припинено 30 грудня 2024 року відповідно до законодавства

Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка ухвалило рішення про дострокове розірвання контракту з професором кафедри друкованих медіа та історії журналістики Микитою Василенком. Про це йдеться на сайті університету.

Зазначається, що рішення про звільнення Василенка базується на висновках вченої ради Навчально-наукового інституту (ННІ) журналістики, постійної комісії Вченої ради університету з питань етики та інших колегіальних органів, які встановили порушення професором норм етичного кодексу університетської спільноти, умов контракту й загальних етичних стандартів.

«Підставою для такого кроку стали системні порушення, зафіксовані у висновках кафедри, Вченої ради ННІ журналістики, постійної комісії Вченої ради університету з питань етики та наказі ректора. Поведінка професора Микити Василенка не лише суперечила основним етичним принципам університетської спільноти, але й завдала репутаційної шкоди університету», – йдеться в заяві.

Так, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка підписав наказ про дострокове розірвання контракту з професором Микитою Василенком. Контракт буде припинено 30 грудня 2024 року відповідно до умов контракту та законодавства.

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка залишається відданим принципам академічної етики, поваги до прав кожного члена спільноти та захисту репутації університету», – зазначено в публікації.

Нагадаємо, що Микита Василенко, професор навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, батько журналістки Соні Кошкіної (справжнє ім'я Ксенія Василенко), зробив скандальну заяву щодо способів вирішення демографічної кризи в Україні. За його словами, цю проблему розв'яже... введення іноземних військових в країну.

«Уявляєте, як це одразу розв'яже демографічну проблему в Україні? Щонайменше сорок тисяч мужиків, з грошима, голодних до жінок. Не пройшли випробування фронтом, а виховані на добрих європейських харчах. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких убиті на війні, або покалічені», – сказав Василенко в інтерв'ю російському виданню.

Згодом Студпарламент Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відмовився від співпраці з адміністрацією поки ті не звільнять професора Микиту Василенка. Причиною є його скандальні заяви.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що професора Микиту Василенка, який неетично висловився про українських жінок, повинні перевірити компетентні органи. Омбудсмен направив листи до Міністерства освіти і науки та Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Також ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров пообіцяв «вжити заходів» щодо професора Микити Василенка після чергового скандалу.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий назвав скандальні висловлювання професора Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Микити Василенка «неприпустимими». Про це він зауважив в коментарі «Бабелю». Лісовий наголосив, що як міністр не має права втручатися в автономність вишу, але має право висловити свою оцінку: «Реакція на такі висловлювання і відповідальність за них повинні бути суворими».

Як відомо, професор Микита Василенко фігурує у скандалах не вперше. Раніше викладача звинувачували в сексизмі. Студенти Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка вимагали від уповноваженого Верховної Ради з прав людини звільнення викладача. Викладач отримав догану, проте про усунення з посади не йшлося.

До слова, вчена рада Навчально-наукового інституту журналістики проголосувала за звільнення професора Микити Василенка, який неетично висловлювався про українських жінок.