Яке місто Польщі стане найкращим для українців у 2025 році

Інфрастуктура та інші бонуси у Кракові є сприятливими для українців

Краків визнаний одним із найкращих міст Польщі для проживання українців у 2025 році. Його економічна стабільність, широкий вибір вакансій і культурна спадщина приваблюють тисячі мігрантів щороку. На основі міжнародного рейтингу Best Cities for Expats 2024 від InterNations, Краків входить до списку найкомфортніших міст для життя іноземців у Європі. Про це пише inPoland.

Краків – важливий економічний центр Польщі, що пропонує можливості для роботи в ІТ-секторі, обслуговуванні, логістиці та туризмі. Середня зарплата в місті становить приблизно 6 884 злотих брутто (близько 1 500 євро) на місяць.

Вартість оренди в Кракові є помірною порівняно з Варшавою.

Однокімнатна квартира в центрі – від 3 000 злотих (650 євро).

На околицях – від 2 300 злотих (500 євро).

Краків є освітнім центром Польщі, де розташовані престижні університети, зокрема Ягеллонський університет. Для українських студентів пропонуються програми польською та англійською мовами.

Краків має розвинуту інфраструктуру для адаптації українців:

Українські школи та дитячі садки;

Громадські організації та волонтерські центри допомоги біженцям;

Українські магазини та ресторани.

За даними Statista, Краків є другим містом у Польщі після Варшави за чисельністю українців.

До слова, українці залишаються найбільшою групою іноземних працівників у Польщі. Проте ситуація на ринку праці змінюється. Відповідно до звіту Gi Group, відбулося стрімке зростання кількості працівників із Непалу, Філіппін і Колумбії. Особливо помітне збільшення числа колумбійців, яке за рік зросло втричі.