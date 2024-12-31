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Яке місто Польщі стане найкращим для українців у 2025 році

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Яке місто Польщі стане найкращим для українців у 2025 році
Краків залишається сприятливим містом для українців
фото із відкритих джерел

Інфрастуктура та інші бонуси у Кракові є сприятливими для українців 

Краків визнаний одним із найкращих міст Польщі для проживання українців у 2025 році. Його економічна стабільність, широкий вибір вакансій і культурна спадщина приваблюють тисячі мігрантів щороку. На основі міжнародного рейтингу Best Cities for Expats 2024 від InterNations, Краків входить до списку найкомфортніших міст для життя іноземців у Європі. Про це пише inPoland.

Краків – важливий економічний центр Польщі, що пропонує можливості для роботи в ІТ-секторі, обслуговуванні, логістиці та туризмі. Середня зарплата в місті становить приблизно 6 884 злотих брутто (близько 1 500 євро) на місяць.

Вартість оренди в Кракові є помірною порівняно з Варшавою.

  • Однокімнатна квартира в центрі – від 3 000 злотих (650 євро).
  • На околицях – від 2 300 злотих (500 євро).

Краків є освітнім центром Польщі, де розташовані престижні університети, зокрема Ягеллонський університет. Для українських студентів пропонуються програми польською та англійською мовами.

Краків має розвинуту інфраструктуру для адаптації українців:

  • Українські школи та дитячі садки;
  • Громадські організації та волонтерські центри допомоги біженцям;
  • Українські магазини та ресторани.
    За даними Statista, Краків є другим містом у Польщі після Варшави за чисельністю українців.

До слова, українці залишаються найбільшою групою іноземних працівників у Польщі. Проте ситуація на ринку праці змінюється. Відповідно до звіту Gi Group, відбулося стрімке зростання кількості працівників із Непалу, Філіппін і Колумбії. Особливо помітне збільшення числа колумбійців, яке за рік зросло втричі.

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Теги: зарплата українці місто університет квартира Краків Польща житло біженці

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