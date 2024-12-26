Вчена рада університету Шевченка проголосувала за звільнення професора Василенка

Першу догану Василенко отримав близько року тому

Вчена рада Навчально-наукового інституту журналістики проголосувала за звільнення професора Микити Василенка, який неетично висловлювався про українських жінок. Про це повідомляє «Бабель» із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що 26 грудня відповідне питання розглядатимуть на етичній комісії КНУ імені Тараса Шевченка.

«Попередньо рішення вже ухвалили – викладач отримає другу догану з подальшим звільненням до кінця року. Першу догану Василенко отримав близько року тому», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що Микита Василенко, професор навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, батько журналістки Соні Кошкіної (справжнє ім'я Ксенія Василенко), зробив скандальну заяву щодо способів вирішення демографічної кризи в Україні. За його словами, цю проблему розв'яже... введення іноземних військових в країну.

«Уявляєте, як це одразу розв'яже демографічну проблему в Україні? Щонайменше сорок тисяч мужиків, з грошима, голодних до жінок. Не пройшли випробування фронтом, а виховані на добрих європейських харчах. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких убиті на війні, або покалічені», – сказав Василенко в інтерв'ю російському виданню.

Згодом Студпарламент Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відмовився від співпраці з адміністрацією поки ті не звільнять професора Микиту Василенка. Причиною є його скандальні заяви.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що професора Микиту Василенка, який неетично висловився про українських жінок, повинні перевірити компетентні органи. Омбудсмен направив листи до Міністерства освіти і науки та Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Також ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров пообіцяв «вжити заходів» щодо професора Микити Василенка після чергового скандалу.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий назвав скандальні висловлювання професора Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Микити Василенка «неприпустимими». Про це він зауважив в коментарі «Бабелю». Лісовий наголосив, що як міністр не має права втручатися в автономність вишу, але має право висловити свою оцінку: «Реакція на такі висловлювання і відповідальність за них повинні бути суворими».

Як відомо, професор Микита Василенко фігурує у скандалах не вперше. Раніше викладача звинувачували в сексизмі. Студенти Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка вимагали від уповноваженого Верховної Ради з прав людини звільнення викладача. Викладач отримав догану, проте про усунення з посади не йшлося.