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Землю ботанічного саду в Києві передано під житлову забудову попри заборону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Землю ботанічного саду в Києві передано під житлову забудову попри заборону
Національний ботанічний сад входить до природно-заповідного фонду України
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Аудитори з'ясували, що ділянка Національного ботанічного саду стала предметом інвестиційної угоди

Держаудитслужба знайшла порушення у фінансовій діяльності Національного ботанічного саду ім. Миколи Миколайовича Гришка. Про це повідомляє Державна аудиторська служба.

Так, всупереч прямій законодавчій забороні земельна ділянка Національного ботанічного саду по вул. Садово-Ботанічній, 1 у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад. 

«Шість років забудовник не міг реалізувати угоду саме через особливий режим охорони території Національного ботанічного саду. Водночас за цей час установа отримала від інвестора готівку, послуги та інші товари (зокрема цибулини тюльпанів та ґрунт) на 2,6 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Національний ботанічний сад входить до природно-заповідного фонду України, є об’єктом комплексної охорони і належить до земель природного та історико-культурного призначення, які охороняються як національне надбання держави.

Як зазначають аудитори, законом «Про природно-заповідний фонд України» забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню заповідника, зокрема будівництво споруд, не пов’язаних з його функціонуванням.

Нагадаємо, ботанічний сад Києва може загинути через удари РФ по енергосистемі України. Під час відключень електрики у ботсаду використовують піч, яку опалюють дровами, щоб підтримувати потрібну температуру. Національний ботсад у Києві – найбільший в Україні та один із найбільших у Європі

До слова, у 2024 році в Україні було продано 106669 земельних ділянок загальною площею 320660 га. Середня вартість 1 га становила 46678 грн ($1163). Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

За даними міністерства, найвища середня ціна була зафіксована в Івано-Франківській (89744 грн), Львівській (71390 грн) та Полтавській (66232 грн) областях. Найнижча середня ціна у Запорізькій (33981 грн), Миколаївській (34033 грн) та Сумській (34936 грн) областях.

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Теги: Держаудитслужба аудит Київ столиця

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