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Заробляв на ухилянтах: заступник командира 110-ї бригади отримав підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Заробляв на ухилянтах: заступник командира 110-ї бригади отримав підозру
Правоохоронці підозрюють заступника командира бригади в перевищенні службових повноважень
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Зловмисники завдали збитків державі на понад 2,2 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади. Він створив схеми поборів з бійців, що ухилялися від служби. Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, з січня 2024 року заступник командира організував механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу. За половину суми зарплати такі особи могли не з’являтися на службу. При цьому, деяким з них періодично навіть оформлювали бойові виплати.

«Слідству відомо щонайменше про чотирьох осіб, які регулярно користувалися такою схемою. Збитки державі, спричинені неправомірно виплаченою зарплатою тільки цим бійцям становлять понад 2,2 млн грн. За оперативною інформацією, кількість учасників схеми може сягати десятків осіб. ДБР надасть правову оцінку діям всім військовослужбовців, які ухилялися від виконання службових обов’язків у такий спосіб», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, протиправну діяльність заступника командира викрив його підлеглий – він забрав у фігуранта сумку із 1,5 млн грн і передав її правоохоронцям. Щоб помститися, заступник командира бригади спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю.

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Працівники ДБР провели низку обшуків за місцем проживання підозрюваного та його родини
фото: dbr.gov.ua/ДБР

27 грудня 2024 року працівники ДБР провели низку обшуків за місцем проживання підозрюваного та його родини. У ході слідчих дій вилучено автомат, який фігурував у справі проти підлеглого, а також кошти в різній валюті на загальну суму понад 5 млн грн. Слідство також перевіряє причетність заступника командира до розкрадання в бригаді харчів та іншого майна.

Заступника командира бригади підозрюють у перевищенні службових повноважень, та у привласненні зброї шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань затримало та доставило до Києва командира 211-ї бригади, який нібито покривав знущання з військовослужбовців. Прізвище військового не називається, але з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ полковника Олега Побережнюка.

Зазначається, що слідчі встановили, що принаймні з лютого по липень 2024-го командир бригади знав, що підлеглий йому офіцер катував та знущався з бійців, але не реагував на це. За наявною інформацією ДБР, старший лейтенант, який бив та катував підлеглих військовослужбовців є сином начальника штабу вказаної військової частини та є близьким товаришем командира бригади.

До слова, у Харківські області правоохоронці провели 39 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК. Вони фігурують у справі про фальсифікації документів для ухилення від мобілізації.

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Теги: корупція в Україні військові ДБР ухилянти

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