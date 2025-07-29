У Хмельницькому прокурори розслідують будівництво готелю біля Південного Бугу

Йдеться про зведення 17-поверхового готелю з вбудованими приміщеннями по вулиці Зарічанська, 9/2

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом будівництва готелю в прибережній захисній смузі річки Південний Буг у Хмельницькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Хмельницьку обласну прокуратуру.

Зазначається, що за фактами можливого зловживання владою або службовим становищем посадовими особами органу місцевого самоврядування при наданні в оренду земельної ділянки для будівництва (ч. 2 ст. 364 КК України) розпочато досудове розслідування. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали публікації у медіа та наявні матеріали про укладення у 2016 році між міською радою та суб’єктом господарювання договору оренди землі з метою будівництва готелю.

Згідно з оприлюдненою інформацією ділянка розташована на незначній відстані від водного об’єкта, що може свідчити про її розміщення в межах прибережної захисної смуги.

«Для забезпечення всебічної та об’єктивної перевірки дій службових осіб щодо дотримання вимог законодавства при передачі земельної ділянки та погодженні умов забудови, досудове розслідування доручено слідчим Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє «Хм-інсайд», розголосу ситуація набула, коли хмельничани помітили початок будівельних робіт на березі Південного Бугу надто близько до води. Так співпало, що приблизно в той період міський голова Олександр Симчишин прозвітував про остаточне затвердження меж 100-метрової прибережної захисної смуги річки, де заборонене капітальне будівництво, розорювання земель, влаштування сміттєзвалищ та інше.

Згідно з даними порталу Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва, йдеться про зведення 17-поверхового готелю з вбудованими приміщеннями по вулиці Зарічанська, 9/2.

Замовником вказано ТОВ «Золота середина», яке зареєстроване в селі Олешин Хмельницької міської громади. Як наголошує видання, засновниками товариства, за даними порталу YouControl, є громадянин РФ Коста Куразов (йому належить 50,04% статутного капіталу) та хмельничанин Костянтин Шурко (49,96% капіталу).

«Хм-інсайд» пише, що у тих же даних Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва про об`єкт також зазначено генерального підрядника – ТОВ «Голдіс Буд», з місцем реєстрації у Хмельницькому. Половина статутної частки в товаристві належить його співзасновнику та кінцевому бенефіціару Руслану Лещишину – депутату Хмельницької обласної ради, обраному від політичної партії «Команда Симчишина».

До слова, у Хмельницькій області троє депутатів міських рад отримали підозри за недостовірне декларування на понад 25 млн грн. Йдеться про депутатів Камʼянець-Подільської, Славутської та Шепетівської міських рад. Загальна вартість незадекларованого майна – нерухомість, надлегкий літак, земельні ділянки, корпоративні права, автомобілі, гроші на рахунках тощо.

Також працівники Державного бюро розслідувань повідомили ще одну підозру колишньому очільнику Держгеокадастру у Хмельницькій області. Він є фігурантом ще декількох розслідувань.