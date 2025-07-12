ЄБРР та Єврокомісія зменшують ризики для інвесторів в зелену енергетику України

Європейський Союз вже затвердив €180 млн для підтримки механізму в межах Ukraine Investment Framework (UIF)

Інвестори в зелену енергетику України отримають підтримку від ЄС

Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейська комісія оголосили про запуск Механізму зниження інвестиційних ризиків у відновлювану енергетику України (URMM), повідомляє Expro.

Як зазначається, механізм було анонсовано на Конференції з відновлення України URC2025 у Римі. Його мета розблокувати €1,5 млрд інвестицій у 1 ГВт нових потужностей відновлюваної енергетики.

«Європейський Союз вже затвердив €180 млн для підтримки механізму в межах Ukraine Investment Framework (UIF), а Нідерланди планують надати €12 млн у вигляді грантів. І це лише початок, адже інші європейські уряди також серйозно розглядають можливість долучитися», – повідомили в Європейсько-Українському енергетичному агентстві.

Зазначається, що особлива цінність ініціативи в тому, що її концепція виникла саме в українському приватному секторі ВДЕ. Протягом останнього року вона формувалася завдяки тісній співпраці Європейсько-українського енергетичного агентства та Української Вітроенергетичної Асоціації у координації з ЄБРР, Єврокомісією та іншими партнерами.

«URMM вирішує одне з ключових обмежень для розвитку ВДЕ в умовах війни – ризик гарантованого викупу електроенергії. Механізм гарантує мінімальну ціну на електроенергію для кожного приватного проєкту, що дає банкам впевненість надавати фінансування для нових генеруючих потужностей у критичний для країни час», – пояснили в агентстві.

Раніше представники інвесторів повідомляли, що в Україні йде підготовка до створення фонду, який будуть фінансувати міжнародні фінансові організації, щоб стимулювати будівництво підприємств відновлюваної енергетики.

Передбачається, що Фонд створюватиметься за участі міжнародних донорів для того, щоб інвестори в нові підприємства зеленої енергетики мали можливість отримувати гарантований рівень доходу на довгостроковий період і це страхувало їх від коливань ціни електроенергії на ринку.