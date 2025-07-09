Золоті труби. Будівництво водогону до рідного міста Зеленського завершилося скандалом

Водогін вартістю 7,87 млрд грн від річки Інгулець до Південного водосховища звели за 11 місяців. Але об’єкт досі не здано в експлуатацію

«Всі чотири нитки водопроводів працюють на повну потужність. Жодних питань до обладнання немає. Вода цілодобово подається з річки Інгулець у Південне водосховище. Без цієї води сьогодні просто неможливо уявити життя Кривого Рогу». Такий натхненний допис досі висить на сайті ТОВ «Автомагістраль-Південь» – компанії-фаворита «Великого будівництва» у довоєнний період.

У липні 2023-го (через місяць після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС) держава найняла згадану одеську компанію «Автомагістраль-Південь» та ще двох відомих гравців на цьому ринку («Автострада» та «Ростдорстрой») для будівництва магістральних водогонів на Дніпропетровщині і Запорізькій області. Амбітний проєкт реалізували швидко, водопостачання налагоджено. Проте на папері його не здано (зокрема, місцева влада відрапортувала, що водогін до Південного водосховища збудували за 11 місяців). Далі у підрядників почалися суттєві проблеми. Найбільші – в «Автомагістралі-Південь» та її керівництва – братів Олександра та Юрія Бойків.

19 червня 2025 року департамент стратегічних розслідувань Нацполіції випустив реліз, в якому стверджується: підрядна організація, що тягнула водогін від річки Інгулець до Південного водосховища, поклала труби з переплатою до 50% від ринкової вартості.

«Главком» розбирався в історії, яка завершилася гучним скандалом.

«Схема» від братів

За даними досудового розслідування, власник ТОВ «Автомагістраль-Південь» Олександр Бойко залучив до схеми свого рідного брата Юрія Бойка, який займає посади заступника гендиректора «Автомагістраль-Південь» і керує ТОВ «Шляховик-97». Вони розробили план, який полягав у тому, що «Шляховик-97» купує поліетиленові труби діаметром 1000 мм у постачальників за ринковими цінами. А потім із «накруткою» перепродує їх ТОВ «Автомагістраль-Південь», яке закопує у землю, прокладаючи водогін до Південного водосховища у Криворізькому районі.

Одеські бізнесмени Олександр та Юрій Бойки підозрюються у привласнені бюджетних коштів на будівництві водогону витяг із судового реєстру

Окрім братів Бойків, у «схемі» засвітилися:

працівник ТОВ «Автомагістраль-Південь» Дмитро Саприкін (займався пошуком постачальників будматеріалів),

головний інженер представництва «Б-Акт» Спулка Акційна» Петро Закалюжний (у звіті про надання інженерно-консультаційних послуг видав завищені ціни на труби за ринкові),

інженер-консультант консорціуму «Укр&Гео Супервіжи» Олександр Перістий (перевірив та підтвердив відповідність вартості матеріалів, які насправді були завищені).

Ще один фігурант, керівник філії ТОВ «Автомагістраль-Південь» Анатолій Слюсаренко, підпис якого стоїть під договором із будівництва водогону від річки Інгулець до Південного водосховища, за версією слідства, непричетний до кримінального правопорушення. Правоохоронці вважають, що брати Бойки використали його «в темну», не посвятивши у справжній задум із «відмивання» бюджетних коштів.

Протягом червня-вересня 2023 року ТОВ «Шляховик-97» купило поліетиленові труби діаметром 1000 мм у п’яти постачальників. Частина з них вироблялася у Польщі та Румунії, а решта – в Україні. Відповідно, вартість товару коливалася від 16,2 тис. грн за метр погонний (без урахування ПДВ) – до 23,7 тис. грн за метр погонний (без ПДВ). Однак у протоколі узгодження цін на матеріальні ресурси між замовником та ТОВ «Автомагістраль-Південь» фігурувала завищена ціна на труби – 29,5 тис. грн за метр погонний (з ПДВ).

«Наразі підтверджено привласнення понад 240 млн грн. Проте, за даними слідства, сума збитків може сягати кількох мільярдів гривень. Нині пʼятьом учасникам оборудки повідомлено про підозру. Фігурантам загрожує до дванадцяти років за ґратами з конфіскацією майна», – ідеться у повідомленні правоохоронців.

Поліцейські заявили, що провели понад 50 обшуків в офісах компаній та за місцями проживання фігурантів. У ході заходів вилучили документацію, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші носії інформації, що містять відомості про механізми реалізації злочинної схеми.

До слова, на одній із розмитих світлин, які продемонструвала поліція під час обшуків, видно чоловіка із сивуватим волоссям. Він дуже схожий на одного з братів Бойків –Олександра.

Справа про крадіжку грошей на водогоні: поліцейські заявили, що провели понад 50 обшуків в офісах компаній та за місцями проживання фігурантів фото: Нацпол

Минуло менше тижня після повідомлення про обшуки, і сайт МВС сповістив: Олександра та Юрія Бойків оголошено у розшук. Їхні фотографії висять у розділі «Особа, яка переховуються від органів досудового розслідування». Датою зникнення обох одеських бізнесменів вказано 23 червня 2025 року.

Брати Олександр і Юрій Бойко потрапили у базу розшуку МВС дані: МВС

Водночас під вартою опинилися ймовірні спільники Бойків: Дмитро Саприкін (є можливість внести 100 млн грн застави); Олександр Перістий (паралельно з арештом суд призначив 50 млн грн застави) і Петро Закалюжний (окрім арешту, альтернативою може служити застава у розмірі 40 млн грн). Трьом підозрюваним інкриміновано привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою (ч. 5 статті 191 Кримінального кодексу). Санкція статті – від семи до 12 років тюрми.

Крім того, «Главком» зафіксував: правоохоронці мають питання до братів Бойків і щодо ймовірного завищення цін на матеріали та послуги під час виконання ремонтних та будівельних робіт на інших інфраструктурних об’єктах у воєнний час. Відповідне кримінальне провадження було зареєстровано у серпні 2024 року, а в січні 2025-го успішно приєднано до справи про зловживання на будівництві водогонів.

За даними слідства, протягом 2022-2024 років ТОВ «Автомагістраль-Південь» отримало понад 8 млрд грн за виконання державних тендерів.

Важлива деталь. Кінцевий бенефіціар ТОВ «Автомагістраль-Південь» Олександр Бойко є віцепрезидентом Національної асоціації дорожників України, яка об’єднала в собі крупні дорожні підприємства, що виконували ключові замовлення у президентській програмі «Велике будівництво». 4 липня Асоціація опублікувала на своєму сайті повідомлення, в якому вони апелюють до новопризначеного генпрокурора Руслана Кравченка, аби той переглянув кримінальні провадження проти бізнесу, у тому числі й «Автомагістралі-Південь».

Що говорить замовник будівництва?

Окремо «Главком» поспілкувався з начальником Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області Олександром Коломійцевим. Посадовець розповів: до початку червня 2023 року вода з Каховського водосховища через канал поступала до Південного водосховища. Останнє виконувало роль своєрідного резервуару, який забезпечував водою місто Кривий Ріг. Після того, як 6 червня 2023 року окупанти підірвали Каховську ГЕС, Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровщини втратили можливість централізовано отримувати воду. Загалом, це стосувалося 852 тис. мешканців цих районів.

«Коли сталося це екологічне лихо, постало питання: як визначити майбутню вартість будівництва водогону? Який об’єкт узяти за основу? Щось подібне будувалося у 90-х років минулого століття. Ідеться про канал Дніпро-Донбас. Однак матеріали, які використані у ньому, нині є застарілими. Тому довелося найняти інженерів-консультантів, аби ті «з нуля» порахували потенційні бюджетні витрати», – наголосив Олександр Коломійцев.

Співрозмовник видання додає: альтернативи будівництву нового водогону, не було. Щоправда, на території Криворізького району є Зеленодольське водосховище, однак воно закриває потребу насамперед місцевої теплоелектростанції.

Участь в урядовому проєкті з будівництва магістральних водогонів на Дніпропетровщині і Запорізькій області взяли три компанії: «Автомагістраль-Південь» (Одеса), «Автострада» (Вінниця) і «Ростдорстрой» (Одеса). Зокрема, ТОВ «Автомагістраль-Південь» працювало на ділянці від річки Інгулець до Південного водосховища загальною протяжністю 27 км (добова потужність водопроводу 400 тис. куб. м на добу).

ТОВ «Група компаній «Автострада» відповідало за ділянку водогону у Запорізькій області (Томаківка-Марганець, довжина водопроводу – 76,7 км; потужність 150 тис. куб. м на добу).

ТОВ «Ростдорстрой» будував водопровід на ділянці Марганець-Нікополь-Покров (довжина – 40,9 км; потужність 102 тис. куб. м на добу).

З цими підрядниками 19 липня 2023 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області підписала три договори.

Альтернативи будівництву нового водогону від річки Інгулець до Південного водосховища, не було, каже замовник фото: «Автомагістраль-Південь»/Facebook

Вартість об’єкта, за який узялася «Автомагістраль-Південь», склала 7,87 млрд грн. Водогони, які тягнули «Автострада» (Вінниця) і «Ростдорстрой» (Одеса), обійшлися державі у 7,11 млрд грн і 2,34 млрд грн, відповідно.

Станом на 8 липня 2025 року, замовник не розрахувався з ТОВ «Автомагістраль-Південь» на суму 673,1 млн грн і ТОВ «Ростдорстрой» – на 1,65 млн грн. Причина – відсутність фінансування з державного бюджету. Крім того, «Ростдорстрой» ніяк не може завершити роботи конкретної ділянки водогону через постійні обстріли з боку окупантів.

«Щодо остаточного розрахунку, то точна сума буде визначена лише після того, як підрядник («Автомагістраль-Південь» – «Главком») надасть усі необхідні документи, а обсяги виконаних робіт підтвердить незалежний технічний нагляд. Попередньо, станом на зараз, обсяг фактично виконаних робіт оцінюється орієнтовно у 500 млн грн», – зауважив начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області.

Кілька слів про ціни на поліетиленові труби діаметром 1000 мм, яку, за версією слідства, завищило ТОВ «Автомагістраль-Південь». За словами Олександра Коломійцева, вартість будматеріалів формується за чітким принципом: підрядна організація подає власні розрахунки, їх перевіряють залучені замовником інженери-консультанти і віддають на експертизу. Варто наголосити: ціни будівельних матеріалів (це стосується і труб), які вказано у тендері, не повинні перевищувати їхню середню вартість в області, де ведуться вказані роботи. Керівник Служби відновлення запевнив, що, наприклад, вартість поліетиленових труб, закуплених «Автомагістраль-Південь», не перевищувала зазначений поріг.

Ба більше: на сайті Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області зазначено, що на кожній із ділянок водогону працювали інженери-консультанти та представники незалежного технагляду. Окремо за сприяння американської організації USAID та Посольства США в Україні провели комплексний технічний аудит проєктної документації на будівництво всіх трьох ділянок водогону, який не виявив жодних порушень.

Як зауважив пан Коломійцев, ще у жовтні 2024 року слідство вилучило документацію щодо всіх ділянках зведених водогонів.

«Правоохоронці допитували мене кілька разів. Перший допит відбувся через два тижні після укладання договорів… Отака вона, державна програма з відновлення України: підписуєш документи і одразу обшуки та кримінальні справи, – іронізує Олександр Коломійцев. – Безумовно, що контроль з боку правоохоронців має бути, але без шкоди самому процесу відбудови».

На сьогодні водогін від річки Інгулець до Південного водосховища де-юре не введено в експлуатацію (де-факто, його використовують з серпня 2024 року); він залишається обʼєктом будівництва, підрядником якого є ТОВ «Автомагістраль-Південь».

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У коментарі «Главкому» власник «Групи компаній «Автострада» Максим Шкіль підтвердив, що його фірма також опинилася під пильним моніторингом правоохоронних органів. Це відбулося одразу після здачі ділянки водогону у Запорізькій області (Томаківка-Марганець) навесні 2024-го. Тоді силовики прийшли з обшуками до компанії. Та через певний проміжок часу, коли було проведено відповідні експертизи, всі претензії відпали.

«У рамках комплексних експертиз правоохоронці аналізували три показники: ціна, якість і кількість. У підсумку до «Автостради» немає питань, бо немає завищення цін», – наголосив підприємець.

Віталій Тараненко, «Главком»