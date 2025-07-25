Агент ФСБ, який планував теракти біля військових об'єктів, отримав термін

Зловмисника затримали «на гарячому», коли той проводив розвідку поблизу ТЦК

Російський агент, який готував теракти проти українських військових у Хмельницькому, отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна. Про це пише «Главком» з посиланням на Службу безпеки (СБУ).

Замовлення російських спецслужб, як встановило розслідування, виконував 32-річний місцевий житель, який має судимості за крадіжки та збут наркотиків.

Під час пошуку «легких заробітків» він потрапив до уваги керівника «відділу управління ФСБ по Республіці Крим», який згодом завербував рецидивіста.

За інструкцією російського куратора агент мав виготовити декілька саморобних вибухових пристроїв для вчинення терактів біля адмінбудівлі ТЦК та підрозділу Нацгвардії у Хмельницькому.

Перед виконанням основного завдання співробітник ФСБ перевірив агента на «тестових» дорученнях, таких як виявлення локацій Сил оборони у місті. Для цього фігурант обходив обласний центр та його околиці, де фіксував розташування військових об'єктів на телефонну камеру, а зібрані дані передавав куратору.

Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому» в лютому цього року, коли він проводив розвідку поблизу периметра військових об’єктів для закладання вибухівок.

За матеріалами контррозвідки та слідчих суд визнав хмельничанина винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, завербовані диверсанти планували підірвати саморобний вибуховий пристрій біля адмінбудівлі обласного ТЦК у Миколаєві.