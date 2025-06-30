Скандальна «Автомагістраль-Південь» отримала багатомільйонний підряд у прифронтовій Сумщині

Площу поблизу кордону з РФ відбудовує компанія, власник якої підозрюється в розкраданні державних коштів

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області 9 червня уклала договір із ТОВ «Автомагістраль-Південь» на першу чергу реконструкції привокзальної площі 40-ї Армії у Тростянці вартістю 23 млн грн. Перед цим інша компанія виконала тут демонтажні роботи, що обійшлися ще в 9,5 млн грн. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Велике будівництво на Сумщині. Найдорожчі проєкти, які стартували разом із російським наступом».

Місто Тростянець розташоване за 30 км від кордону з Росією. На початку повномасштабного вторгнення в Україну цей населений пункт на 30 днів опинився під російською окупацією і зазнав суттєвих руйнувань. Зокрема, ворог обстріляв залізничний вокзал та повністю зруйнував площу 40-ї Армії. До того ж постраждали будівлі поряд із площею, підземні та наземні комунікаційні мережі. Після деокупації Тростянець увійшов до експериментального проєкту з комплексного відновлення п’яти населених пунктів, які зазнали руйнувань внаслідок війни.

Від Тростянця до кордону з РФ – приблизно 30 км фото: DeepState

До слова, на тутешньому вокзалі з кінця 2023-го також ведуться будівельні роботи. Його реконструкція обійдеться у 117 млн грн і має завершитися до кінця поточного року.

Щодо самої площі – до війни вона використовувалася як транспортний вузол та як центр комерційної діяльності. Тут до кінця наступного року планується:

комплексний благоустрій ділянки;

озеленення території;

перевлаштування інженерних мереж (теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, мережі зв’язку, освітлення тощо);

розміщення меморіального комплексу чи знакової символічної споруди, яка б вшановувала загиблих та нагадувала про визволення від російських окупаційних військ;

влаштування в рекреаційних зонах невеликих штучних самопливних каналів, водойм, фонтанів тощо.

У лютому 2022 року окупанти повністю зруйнували площу 40-ї Армії у Тростянці фото: dream.gov.ua

Реконструкція проводиться за державні кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

«Автомагістраль-Південь», якій дістався контракт, – один із найбільших підрядників президентської програми «Велике будівництво». З 2016 року ця одеська компанія отримала підрядів на понад 132 млрд грн.

Володіє фірмою бізнесмен Олександр Бойко. 19 червня він та ще четверо фігурантів отримали підозру у справі щодо ймовірного привласнення 240 млн грн, виділених на будівництво водогону від річки Інгулець до Південного водосховища. Цей інфраструктурний об'єкт мав забезпечити водопостачання Кривого Рогу після знищення Каховської ГЕС. За інформацією слідства, компанія закуповувала будівельні матеріали через підконтрольні фірми за завищеними цінами, переплачуючи понад 40% від ринкової вартості.

Раніше «Главком» повідомляв, що в селі Киселівка Чорнобаївської громади Херсонської області стартувало масштабне будівництво. На реконструкцію тутешньої гімназії виділено 100,38 млн грн. Відстань до лінії фронту звідси – 20-25 км.

До слова, один із найдорожчих в Україні будівельних проєктів поблизу фронту – капітальний ремонт дитячого садка №180 у Кривому Розі. У лютому департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА уклав договір із ТОВ «СК Стройінвест» на 108,3 млн грн. Роботи фінансуються з місцевого бюджету і мають завершитися до кінця 2026 року.

Крім того, у прифронтовій території Херсонщини, поблизу з адмінмежею Миколаївської області розгорнулося найбільш коштовне будівництво в Україні. Мова йде про село Посад-Покровське, розташоване на території Чорнобаївської громади за 30-40 км від лінії фронту.