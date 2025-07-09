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Будівництво магістральних водогонів на Дніпропетровщині: керівник Служби відновлення поскаржився на обшуки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Будівництво магістральних водогонів на Дніпропетровщині: керівник Служби відновлення поскаржився на обшуки
Правоохоронці провели обшуки в Олександра Коломійцева у справі про будівництво водогону
скріншот з відео

Прифронтова область була позбавлена централізованого водопостачання після знищення РФ Каховської ГЕС

Держава досі не розрахувалася з підрядниками за будівництво магістральних водогонів на Дніпропетровщині, яке розпочалося влітку 2023 року. Про це свідчить розслідування «Главкома» «Золоті труби. Будівництво водогону до рідного міста Зеленського завершилося скандалом».

Ідеться про зведення водогонів від річки Інгулець до Південного водосховища загальною протяжністю 27 км (добова потужність водопроводу 400 тис. куб. м на добу) Марганець-Нікополь-Покров (довжина – 40,9 км; потужність 102 тис. куб. м на добу). Перший вартістю 7,87 млрд грн будувало ТОВ «Автомагістраль-Південь», інший за 2,34 млрд грн – ТОВ «Ростдорстрой».

Станом на 8 липня 2025 року, замовник не розрахувався з ТОВ «Автомагістраль-Південь» на суму 673,1 млн грн і ТОВ «Ростдорстрой» – на 1,65 млн грн. Причина – відсутність фінансування з державного бюджету. Крім того, «Ростдорстрой» ніяк не може завершити роботи конкретної ділянки водогону через постійні обстріли з боку окупантів.

«Щодо остаточного розрахунку, то точна сума буде визначена лише після того, як підрядник («Автомагістраль-Південь» – «Главком») надасть усі необхідні документи, а обсяги виконаних робіт підтвердить незалежний технічний нагляд. Попередньо, станом на зараз, обсяг фактично виконаних робіт оцінюється орієнтовно у 500 млн грн», – зауважив начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

Окремо посадовець прокоментував ціну на поліетиленові труби діаметром 1000 мм, яку, за версією слідства, завищило ТОВ «Автомагістраль-Південь». За словами Олександра Коломійцева, вартість будматеріалів формується за чітким принципом: підрядна організація подає власні розрахунки, їх перевіряють залучені замовником інженери-консультанти і віддають на експертизу. Варто наголосити: ціни будівельних матеріалів (це стосується і труб), які вказано у тендері, не повинні перевищувати їхню середню вартість в області, де ведуться вказані роботи. Керівник Служби відновлення запевнив, що, наприклад, вартість поліетиленових труб, закуплених «Автомагістраль-Південь», не перевищувала зазначений поріг.

Ба більше: на сайті Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області зазначено, що на кожній із ділянок водогону працювали інженери-консультанти та представники незалежного технагляду. Окремо за сприяння американської організації USAID та Посольства США в Україні провели комплексний технічний аудит проєктної документації на будівництво всіх трьох ділянок водогону, який не виявив жодних порушень.

Як зауважив пан Коломійцев, ще у жовтні 2024 року слідство вилучило документацію щодо всіх ділянках зведених водогонів.

«Правоохоронці допитували мене кілька разів. Перший допит відбувся через два тижні після укладання договорів… Отака вона, державна програма з відновлення України: підписуєш документи і одразу обшуки та кримінальні справи. Безумовно, що контроль з боку правоохоронців має бути, але без шкоди самому процесу відбудови», – заявив начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області.

На сьогодні водогін від річки Інгулець до Південного водосховища де-юре не введено в експлуатацію (де-факто, його використовують з серпня 2024 року); він залишається обʼєктом будівництва, підрядником якого є ТОВ «Автомагістраль-Південь».

Нагадаємо, що до початку червня 2023 року вода з Каховського водосховища через канал поступала до Південного водосховища. Останнє виконувало роль своєрідного резервуара, який забезпечував водою місто Кривий Ріг. Після того, як 6 червня 2023 року окупанти підірвали Каховську ГЕС, Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровщини втратили можливість централізовано отримувати воду. Загалом, це стосувалося 852 тис. мешканців цих районів.

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Теги: Дніпропетровщина будівництво обшук

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Кримінал

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