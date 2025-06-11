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«Працюємо, щоб здивувати новими сюрпризами». СБУ показала відео про операцію «Павутина»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Працюємо, щоб здивувати новими сюрпризами». СБУ показала відео про операцію «Павутина»
фото: скриншот відео

Малюк: Ця спецоперація стала відповіддю на масовані ракетні обстріли українських міст, лікарень та енергетичної інфраструктури

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що СБУ «буде бити ворога там, де він вважає себе недосяжним». Так він прокоментував спецоперацію «Павутина», повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки.

СБУ оприлюднила нове відео про спецоперацію «Павутина», за результатами якої вдалося уразити 41 військовий літак одразу на чотирьох аеродромах росіян. На кадрах видно хронологію подій: як саме готували і реалізували одну з наймасштабніших атак у глибокому тилу ворога.

«СБУ б’є і буде бити ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним! Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами. Не менш болючими, ніж операція «Павутина», – заявив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Ця спецоперація стала відповіддю на масовані ракетні обстріли українських міст, лікарень та енергетичної інфраструктури. Цим задумом безпосередньо керував голова СБУ Василь Малюк за дорученням президента України, а підготовка спецоперації відбувалася в умовах максимальної секретності.

Так, спочатку СБУ переправила до росії fpv-дрони, а згодом – модульні деревʼяні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі – російські бомбардувальники.

«Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі – військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація РФ», – наголосив Василь Малюк.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

До слова, на відео зі спецоперації «Павутина», які оприлюднила Служба безпеки України, видно як Росія і надалі намагається захистити літаки автомобільними шинами. Їх розмістили на крилах та фюзеляжах літаків. Попри те, що таку тактику РФ використовує ще з 2024 року, вона їй не допомогла. «Главком» зібрав пояснення експертів, щоб зрозуміти для чого це окупантам.

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Теги: СБУ

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