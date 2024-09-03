СБУ затримала екснардепа, який планував підриви на «Укрзалізниці» і замах на Гордона

Правоохоронці стверджують, що затримані підірвали залізничну колію на Полтавщині, щоб перешкодити логістиці ЗСУ

Агентурна мережа «елітного підрозділу» ФСБ РФ – Департаменту контррозвідувальних операцій – складалась із чотирьох осіб

Правоохоронці затримали у Києві колишнього народного депутата від забороненої «Партії регіонів» та ще трьох осіб, підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомляє пресслужба Служба безпеки України.

За даними СБУ, агентурна мережа «елітного підрозділу» ФСБ РФ – Департаменту контррозвідувальних операцій – складалась із чотирьох осіб (виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні), а координацією в Україні займався колишній нардеп. Під час багатоетапної спецоперації вдалось затримати всіх чотирьох, включно із екснардепом.

Як свідчать матеріали провадження, одним із завдань мережі був збір даних про українських діячів, які «цікавили» російську спецслужбу. Зокрема, ворог намагався отримати дані про місця проживання та відвідування, графік дня та коло спілкування певних осіб для подальшого вбивства. Серед тих, на кого російські спецслужби готували замовне вбивство був український журналіст Дмитро Гордон.

Правоохоронці стверджують, що затримані підірвали залізничну колію на Полтавщині, щоб перешкодити логістиці ЗСУ. Також вони планували серію вибухів на Укрзалізниці, яку Сили оборони використовували для перевезення техніки і особового складу.

За даними СБУ, спецслужба РФ поставила затриманим завдання підірвати одну із колій на Київщині, але вдалось запобігти диверсії.

Екснардепу повідомлено про підозру у державній зраді, диверсії та готуванні до терористичного акту. Також повідомлено про підозру трьом його спільникам.

Нагадаємо, у 2023 році Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та Служби безпеки України про заборону діяльності Партії регіонів.