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Керівник СБУ назвав екснардепа, який хотів убити Гордона

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Керівник СБУ назвав екснардепа, який хотів убити Гордона
Організатор замаху на вбивство Дмитра Гордона вже засуджений
колаж: glavcom.ua

Василь Малюк пояснив, чому росіяни хотіли б убити одіозного українського журналіста

Вбивство українського журналіста та блогера Дмитра Гордона планував колишній нардеп-регіонал Віталій Грушевський. Про це розповів глава Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Станом на зараз Грушевський вже ув’язнений.

Малюк розповів, що політик здійснював візуальне спостереження, ФСБ його інструктувало. Також для цього він підтягнув декілька помічників, серед них були і журналісти.

«Задум який був – це спрацювати СВП (саморобним вибуховими пристроєм) або організувати ракетно-шахедний удар. Але у випадку, коли стовідсотково підтвердять перебування Дмитра Гордона у відповідному будинку. Вони займалися цим довго. Для спостереження задіювали, у тому числі, технічні засоби, відеореєстратори зокрема (навпроти офісу запаркували машину з відеореєстратором в онлайні). Слідкували, коли Дмитро приїжджає та від’їжджає. «Топтались» поряд з його будинком і для нас, як для професіоналів, це було на поверхні», – каже він.

Крім того, цей екс-нардеп організовував й інші диверсії і був в полі зору через організацію підриву залізничної колії в Полтавській області.

Керівник СБУ назвав екснардепа, який хотів убити Гордона фото 1

Нагадаємо, затримали Грушевського у вересні 2024 року. Разом з ним затримали ще трьох осіб, підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами. 

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Теги: депутат ФСБ журналіст вбивство Дмитро Гордон СБУ

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