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Дезертир розкрив у TikTok секретну інформацію про українські ракетні комплекси

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Дезертир розкрив у TikTok секретну інформацію про українські ракетні комплекси
Дезертир опублікував у TikTok позиції ракетних комплексів ЗСУ
фото: СБУ

Після самовільного залишення військової частини матрос опублікував понад десять відео з позиціями та бойовою роботою підрозділу Військово-морських сил

На Миколаївщині Служба безпеки України викрила військовослужбовця Військово-морських сил, який після самовільного залишення частини оприлюднив у TikTok відео з позиціями ракетних комплексів. Опубліковані записи могли допомогти ворогу встановити місця дислокації українських захисників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Матрос, який проходив службу за контрактом, знімав на телефон місця базування та бойову роботу свого підрозділу. Йдеться про операторів ракетних комплексів, які забезпечують оборону українського узбережжя.

Після самовільного залишення військової частини чоловік почав переховуватися. У цей період він опублікував на власній сторінці в TikTok понад 10 раніше записаних відео з локаціями та бойовою роботою військових.

Як пояснили працівники СБУ, записи містили прив'язку до місцевості, що давало змогу визначити координати оборонних позицій. Російські війська могли використати цю інформацію для підготовки ударів по підрозділах Військово-морських сил.

Військова контррозвідка СБУ за сприяння командування Військово-морських сил викрила порушення. Правоохоронці зазначають, що після цього вдалося завчасно убезпечити пункти тимчасової дислокації українських захисників.

Слідчі повідомили матросу про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі. 

Раніше Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Харківщині колишнього адвоката, який за завданням ФСБ Росії мобілізувався до однієї з елітних бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ. Чоловік мав збирати інформацію про українських військових та передавати її російським спецслужбам. 

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Теги: СБУ Миколаївщина військові TikTok

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