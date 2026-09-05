Чому Росія била по центральному офісу Служби безпеки України

СБУ сьогодні є одним із ключових ворогів путінського режиму

Удар російського дрона по будівлі СБУ 4 вересня – не просто чергова атака РФ по Києву. Це – визнання успішної роботи Служби безпеки.

Адже під час війни важливо дивитися, кого противник намагається знищити. Кого дискредитує, проти кого запускає інформаційні кампанії, на кого полює фізично.

І СБУ сьогодні є одним із ключових ворогів путінського режиму. А Олександр Поклад – одним із найбільш небезпечних противників. Причина проста – СБУ і Поклад дають Україні результат.

Служба безпеки системно б’є туди, де Росія звикла почуватися захищеною: спецоперації в глибокому тилу ворога, удари по військових та стратегічних об’єктах, викриття російської агентури та недопущення диверсій і терактів.

І ефективна діяльність контррозвідки сьогодні є надзвичайно важливою. Це величезна робота, значна частина якої взагалі ніколи не потрапляє у новини. Ми бачимо лише її окремі результати.

Наведу деякі відкриті цифри. З 2022 року СБУ викрила 150 агентурних мереж ворога, до яких входило 648 осіб. Тільки від початку 2026 року виявлено ще 20 мереж та 81 їхнього учасника.

За останні півтора року Служба викрила понад 1100 фігурантів диверсійно терористичних проявів. Це не суха статистика. Бо за кожною попередженою диверсією чи терактом стоять десятки і сотні врятованих життів.

Масштаб контррозвідувальної роботи Служби колосальний. За матеріалами СБУ відкрито понад 4 тисячі проваджень за державну зраду, понад 9 тисяч за колабораційну діяльність і понад 100 за шпигунство.

Для будь-якої спецслужби противника це дуже болючі цифри. Бо агентурна мережа не створюється за один день. У неї вкладають людей, гроші, легенди, канали зв’язку. І коли контррозвідка СБУ противника накриває всю мережу, ФСБ втрачає не просто кількох агентів. Вона втрачає інфраструктуру, яку іноді будувала роками.

Тому не варто дивуватися, що проти Поклада і СБУ ворог працює усіма доступними методами. Від інформаційних атак до спроб фізичної ліквідації.

У спецслужб є дуже простий критерій ефективності. Якщо противник витрачає величезні ресурси, щоб тебе знайти, дискредитувати, нейтралізувати або знищити, значить ти створюєш йому реальну проблему. Саме так треба трактувати і події 4 вересня.

Удар по СБУ це не демонстрація сили Росії. Швидше навпаки. Це демонстрація того, наскільки серйозною проблемою для путінського режиму стала українська Служба безпеки. Росія чудово розуміє, звідки прилітають найболючіші удари. Розуміє, хто викриває її агентів. Хто розвалює мережі ФСБ. Хто зриває диверсії. Хто проводить унікальні операції.

Тому удар 4 вересня можна сприймати і як своєрідну оцінку роботи СБУ. Путін завжди дуже точно показує, кого він боїться. І сьогодні СБУ точно у цьому списку на одній з лідируючих позицій.