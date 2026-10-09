Затримано воїна елітної бригади ДШВ, який передавав росіянам дані про побратимів

Засуджений за розголошення даних про ЗСУ став агентом Росії у бригаді десантників

Колишній адвокат мобілізувався до українського війська за завданням ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Харківщині колишнього адвоката, який за завданням ФСБ Росії мобілізувався до однієї з елітних бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ. Чоловік мав збирати інформацію про українських військових та передавати її російським спецслужбам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Підозрюваний збирав відомості про місця дислокації та переміщення підрозділу, в якому проходив службу. Отриману інформацію він передавав російським кураторам.

Співробітники СБУ завчасно викрили чоловіка. Оперативні дії контррозвідки дозволили захистити позиції українських десантників і зірвати бойові операції російських військ на східному фронті.

Як встановило слідство, на початку повномасштабного вторгнення колишнього адвоката було засуджено до позбавлення волі за незаконне поширення інформації про бойову роботу Сил оборони України. Після звільнення з ув'язнення з чоловіком через месенджер зв'язався співробітник ФСБ.

Російська спецслужба запропонувала йому співпрацю в обмін на допомогу з виїздом до Росії. Згодом куратор доручив підозрюваному мобілізуватися до української армії, щоб отримувати інформацію про розташування військових підрозділів і допомагати росіянам завдавати по них ударів.

Спілкування підозрюваного із ворогом фото: СБУ

Спілкування підозрюваного з ворогом фото: СБУ

Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманого смартфон, який містить докази співпраці з російською спецслужбою. Слідчі повідомили чоловікові про підозру за статтею про державну зраду, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 30 вересня 2026 року СБУ затримала військовослужбовця однієї з бригад безпілотних систем ЗСУ, який, за даними слідства, передавав ФСБ інформацію про позиції українських військових на Донеччині. Фігурантом виявився кулеметник, який виконував завдання на Краматорському напрямку та позначав геолокації військових на Google-картах.

Також у червні 2024 року російський агент отримав 15 років ув'язнення за шпигунство в лавах ЗСУ. За даними СБУ, чоловік мобілізувався до однієї з українських бригад за завданням російської воєнної розвідки, після чого збирав інформацію про місця базування та переміщення військових у районі Бахмута.