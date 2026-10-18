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ЗСУ передали привіт Герасимову із «захопленої» росіянами Малокатеринівки на Запоріжжі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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ЗСУ передали привіт Герасимову із «захопленої» росіянами Малокатеринівки на Запоріжжі
Бійці 128-ї окремої важкої механізованої бригади записали відео безпосередньо з Малокатеринівки
фото: скріншот із відео

Російська пропаганда вкотре поширює неправдиві заяви про нібито захоплення українських населених пунктів

Заява начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито захоплення Малокатеринівки Запорізької області та перебування російських військ за п’ять кілометрів від Запоріжжя не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Речник Угруповання військ «Південь» Максим Кравчук повідомив, що селище залишається під контролем Збройних сил України. На підтвердження цього українські військові 128-ї окремої важкої механізованої бригади записали відео безпосередньо з Малокатеринівки. Водночас від лінії бойового зіткнення до південних околиць Запоріжжя – близько 25 кілометрів.

«Якщо Герасимов бреше навіть у таких речах, які легко перевірити, то якої довіри заслуговують усі інші заяви російського Міноборони про «захоплення» українських населених пунктів? Чергові казки для Путіна, а не реальна картина на фронті», – заявив Максим Кравчук.

Російська пропаганда вкотре поширює неправдиві заяви про нібито захоплення українських населених пунктів, намагаючись видати бажане за дійсне.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що російським військам нібито залишилося п’ять кілометрів до Запоріжжя. Водночас, за даними українського моніторингового проєкту DeepState, від міста до лінії фронту залишається понад 22 км. Таким чином, оцінки російського президента є не більш ніж пропагандою. 

Також російський диктатор Володимир Путін заявив, що створення так званої буферної зони на кордоні з Україною нібито відбувається успішно. За його словами, це питання не стане предметом переговорів. 

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Теги: відео військові Міноборони пропаганда Запоріжжя

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