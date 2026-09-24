Військовий навів росіян на свій підрозділ і збирався втекти перед атакою

Фігурант служив майстром-електриком із ремонту дронів і передавав ворогу дані про місця дислокації



Служба безпеки України заявила про затримання агента ФСБ у лавах Збройних сил України, який готував російський ракетний удар по ремонтному батальйону на Харківщині. Підрозділ займався відновленням українських безпілотних авіаційних комплексів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Фігурантом виявився мобілізований військовий, який проходив службу у мотопіхотній бригаді та передавав російській стороні дані про позиції свого підрозділу. За версією слідства, чоловік передав куратору з ФСБ координати ремонтного батальйону, щоб російські війська могли завдати по ньому ракетного удару. Перед атакою військовий нібито планував залишити територію об'єкта під приводом поїздки до шпиталю.

Співробітники СБУ затримали його у службовому автомобілі, коли він виїхав за межі військової частини. Паралельно військова контррозвідка провела заходи для убезпечення місць дислокації українських військових.

Слідство встановило, що чоловіка завербували ще до мобілізації. Для цього російська спецслужба використала його родичку, яка проживає в РФ.

Після призову фігурант служив майстром-електриком із ремонту безпілотних комплексів. Водночас він збирав для російської сторони інформацію про місця розташування свого з'єднання та сусідніх підрозділів.

Під час обшуків у затриманого вилучили п'ять смартфонів, які, за даними слідства, він по черзі використовував для прихованого зв'язку з куратором.

Чоловікові повідомлено про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки, який допомагав ворогу готувати удари по Слов’янському напрямку. Чоловік передавав інформацію, яка могла використовуватися для наведення керованих авіабомб та ударних дронів РФ.