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    Дівчину, яка поранила вчителів з арбалета в Полтаві, відправили в психлікарню

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    У медзаклад дівчину перевели зі слідчого ізолятора, де вона перебувала під вартою - Дівчину, яка поранила вчителів з арбалета в Полтаві, відправили в психлікарню
    У медзаклад дівчину перевели зі слідчого ізолятора, де вона перебувала під вартою
    фото: graty.me

    Згідно з результатами експертизи, дівчина в момент скоєння злочину страждала хронічним психічним захворюванням

    19-річну жительку Полтави Таїсію Петрову, яка поранила з арбалета двох вчителів місцевої школи у вересні 2021 року, за рішенням суду відправили в психіатричну лікарню. Про це пише НВ з посиланням на матеріали суду.

    У медзаклад дівчину перевели зі слідчого ізолятора, де вона перебувала під вартою.

    Згідно з результатами експертизи, дівчина в момент скоєння злочину страждала хронічним психічним захворюванням, а саме параноїдною шизофренією, галюцинаторно-параноїчним синдромом з безперервним перебігом.

    Нагадаємо, 8 вересня суд взяв під варту дівчину, яка стріляла в школі з арбалета.

    Раніше студентка-психолог Таїсія Петрова розповіла, чому пішла до школи вбивати вчителів.

    Вранці 6 вересня Таїсія зайшла в школу №11, в якій раніше проходила навчання до 4 класу. Спочатку вона вистрілила через відкриті двері в кабінет в спину вчительці. Потім випустила стрілу в заступницю директора, яка намагалася її зупинити після першого пострілу.

    Внаслідок нападу дівчини вчителька української мови та зарубіжної літератури отримала поранення в спину, а заступник директора навчального закладу – в руку.

    Арбалет у нападниці відібрав 14-річний учень 9 класу. Дівчина не чинила йому опору. Постраждалих вчителів відвезли до лікарні.

    Теги: Полтава кримінал школа напад лікарня вчитель
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    Дівчину, яка поранила вчителів з арбалета в Полтаві, відправили в психлікарню