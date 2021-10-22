Дівчину, яка поранила вчителів з арбалета в Полтаві, відправили в психлікарню

У медзаклад дівчину перевели зі слідчого ізолятора, де вона перебувала під вартою

Згідно з результатами експертизи, дівчина в момент скоєння злочину страждала хронічним психічним захворюванням

19-річну жительку Полтави Таїсію Петрову, яка поранила з арбалета двох вчителів місцевої школи у вересні 2021 року, за рішенням суду відправили в психіатричну лікарню. Про це пише НВ з посиланням на матеріали суду.

У медзаклад дівчину перевели зі слідчого ізолятора, де вона перебувала під вартою.

Згідно з результатами експертизи, дівчина в момент скоєння злочину страждала хронічним психічним захворюванням, а саме параноїдною шизофренією, галюцинаторно-параноїчним синдромом з безперервним перебігом.

Нагадаємо, 8 вересня суд взяв під варту дівчину, яка стріляла в школі з арбалета.