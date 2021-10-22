Дівчину, яка поранила вчителів з арбалета в Полтаві, відправили в психлікарню
Згідно з результатами експертизи, дівчина в момент скоєння злочину страждала хронічним психічним захворюванням
19-річну жительку Полтави Таїсію Петрову, яка поранила з арбалета двох вчителів місцевої школи у вересні 2021 року, за рішенням суду відправили в психіатричну лікарню. Про це пише НВ з посиланням на матеріали суду.
У медзаклад дівчину перевели зі слідчого ізолятора, де вона перебувала під вартою.
Згідно з результатами експертизи, дівчина в момент скоєння злочину страждала хронічним психічним захворюванням, а саме параноїдною шизофренією, галюцинаторно-параноїчним синдромом з безперервним перебігом.
Нагадаємо, 8 вересня суд взяв під варту дівчину, яка стріляла в школі з арбалета.
Раніше студентка-психолог Таїсія Петрова розповіла, чому пішла до школи вбивати вчителів.
Вранці 6 вересня Таїсія зайшла в школу №11, в якій раніше проходила навчання до 4 класу. Спочатку вона вистрілила через відкриті двері в кабінет в спину вчительці. Потім випустила стрілу в заступницю директора, яка намагалася її зупинити після першого пострілу.
Внаслідок нападу дівчини вчителька української мови та зарубіжної літератури отримала поранення в спину, а заступник директора навчального закладу – в руку.
Арбалет у нападниці відібрав 14-річний учень 9 класу. Дівчина не чинила йому опору. Постраждалих вчителів відвезли до лікарні.