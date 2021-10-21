Батька Саакашвілі госпіталізували у клініку у Тбілісі. У нього стався серцевий напад

За інформацією ЗМІ, у Ніколоза Саакашвілі (праворуч) був серцевий напад

У клініці зазначили, що з батьком експрезидента Грузії «все гаразд»

Батька колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває у грузинській в'язниці, лікаря, професора медицини Ніколоза Саакашвілі госпіталізували у клініку Чапідзе у Тбілісі. Про це повідомив портал «Грузия Online».

За інформацією ЗМІ, у Ніколоза Саакашвілі був серцевий напад.

Ніколоз Саакашвілі поміщений в клініку Чапідзе.

Як повідомляють в пресслужбі клініки, батько експрезидента буде виписаний завтра.

«Ніколоз Саакашвілі в порядку, завтра випишеться. Ми не можемо надати більше інформації про нього, тому що вона конфіденційна», – сказали в клініці.

8 жовтня Ніколоз Саакашвілі у Facebook звернувся до сина із проханням перервати оголошене ним голодування, оскільки воно «нічого доброго не принесе здоров'ю, а тільки зашкодить».

Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про свою нову дружину після затримання в Тбілісі.

Раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.

До слова, грузинські лікарі рекомендували госпіталізувати Саакашвілі.

Також стало відомо, що Саакашвілі погодився на те, щоб його госпіталізували, проте він не має наміру припиняти голодування.