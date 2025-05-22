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На Донеччині чоловік шпигував за ЗСУ заради стосунків із окупанткою

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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На Донеччині чоловік шпигував за ЗСУ заради стосунків із окупанткою
У разі отримання координат окупанти планували здійснити нову серію ударів по Костянтинівці з використанням керованих авіабомб
фото: СБУ

Ворожим поплічником виявився місцевий 40-річний ІТ-фахівець

Служба безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ) на Донеччині: він готував координати для повітряних атак росіян на прифронтову Костянтинівку. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився місцевий 40-річний ІТ-фахівець. Росіяни завербували його в одній із заборонених соцмереж. Там російська військова запропонувала йому близькі стосунки в обмін на розвідінформацію. 

«Серед основних об’єктів, які цікавили росіян, були укріпрайони та запасні командні пункти українських військ. Щоб зібрати відповідні геолокації, інформатор обходив місто та його околиці», – йдеться у повідомленні.

За наявними даними, у разі отримання координат окупанти планували здійснити нову серію ударів по Костянтинівці з використанням керованих авіабомб. Співробітники СБУ затримали інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Теги: СБУ шпигун російські агенти

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