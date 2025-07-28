Експрезидент «Міжнародних авіаліній» отримав підозру в ухиленні від податків

Авіаперевізник здійснював міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклав низку лізингових договорів про оренду літаків у кіпрської компанії

Правоохоронці підозрюють колишнього посадовця в ухиленні від сплати понад 164,5 млн грн податків

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру експрезиденту української компанії-авіаперевізника в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними «Главкома» мова про «Міжнародні авіалінії України» (МАУ).

У межах досудового розслідування з’ясувалося, що авіакомпанія виконувала як міжнародні, так і внутрішні авіарейси, для чого уклала кілька договорів лізингу на оренду літаків із компанією, зареєстрованою на Кіпрі. Посилаючись на положення конвенції між урядом України та урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, попереднє керівництво українського підприємства застосувало нульову пільгову ставку замість передбачених 10 % під час виплати доходів.

«Детективи БЕБ зʼясували, що застосування такої ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків. Таким чином, колишній президент у змові з головним бухгалтером та іншими особами умисно ухилився від сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб з джерелом їх походження з України в розмірі понад 164,5 млн грн», – йдеться в заяві.

Експрезиденту компанії оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вчиненого службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Крім того, йдеться про ще одну статтю – видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки повідомило про підозру екскерівнику та колишньому головному бухгалтеру української компанії-авіаперевізника в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

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