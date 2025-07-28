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Експрезидент «Міжнародних авіаліній» отримав підозру в ухиленні від податків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Експрезидент «Міжнародних авіаліній» отримав підозру в ухиленні від податків
Авіаперевізник здійснював міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклав низку лізингових договорів про оренду літаків у кіпрської компанії
фото з відкритих джерел

Правоохоронці підозрюють колишнього посадовця в ухиленні від сплати понад 164,5 млн грн податків

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру експрезиденту української компанії-авіаперевізника в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними «Главкома» мова про «Міжнародні авіалінії України» (МАУ).

У межах досудового розслідування з’ясувалося, що авіакомпанія виконувала як міжнародні, так і внутрішні авіарейси, для чого уклала кілька договорів лізингу на оренду літаків із компанією, зареєстрованою на Кіпрі. Посилаючись на положення конвенції між урядом України та урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, попереднє керівництво українського підприємства застосувало нульову пільгову ставку замість передбачених 10 % під час виплати доходів.

«Детективи БЕБ зʼясували, що застосування такої ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків. Таким чином, колишній президент у змові з головним бухгалтером та іншими особами умисно ухилився від сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб з джерелом їх походження з України в розмірі понад 164,5 млн грн», – йдеться в заяві.

Експрезиденту компанії оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вчиненого службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Крім того, йдеться про ще одну статтю – видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки повідомило про підозру екскерівнику та колишньому головному бухгалтеру української компанії-авіаперевізника в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Раніше аналітики YouControl визначили найбільші авіакомпанії з основним КВЕДом «Пасажирський авіаційний транспорт» за виручкою 2022 року. Також за допомогою інструменту YC.Market порівняли фінансові результати за 2021-й, 2022-й та 9 місяців 2023 року. Ще проаналізували компанії, що займаються пасажирськими авіаперевезеннями, на наявність санкцій, а інструмент FinScore проілюстрував тенденції фінансової стійкості цих підприємств.

До слова, Іран подав позов до Міжнародного суду ООН проти України, а також Канади, Швеції та Великої Британії. У позові Тегеран вимагає скасувати рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) щодо трагедії 2020 року зі збиттям літака Міжнародних авіаліній України, згідно з яким Іран визнали винним.

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Теги: МАУ авіаперевезення літак Бюро економічної безпеки України корупція в Україні

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