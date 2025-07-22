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НАБУ об’єднають із БЕБ? Політики та силовики висувають версії подальших кроків влади після скандальних обшуків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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НАБУ об’єднають із БЕБ? Політики та силовики висувають версії подальших кроків влади після скандальних обшуків
Уранці 21 липня СБУ та Офіс генпрокурора влаштували обшуки в НАБУ та САП
фото: СБУ

21 липня відбулися масові обшуки у співробітників НАБУ та САП

Після раптових обшуків у НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, які відбулися 21 липня, в українському політикумі почали курсувати версії про те, що наступним етапом стане переформатування роботи правоохоронних органів. Про це йдеться у публікації «Главкома» «До побачення, НАБУ? Що насправді криється за масштабною спецоперацією СБУ».

Співрозмовники «Главкома» у парламенті та силових органах припускають, що влада «елегантним способом» може, наприклад, об’єднати НАБУ і БЕБ в один орган. Джерело «Главкома», а це один з колишніх генпрокурорів оцінює цей сценарій як «цілком реальний». «НАБУ плюс БЕБ – цілком робочий варіант майбутнього органу. Нині підслідністю НАБУ є кримінальні правопорушення, сума яких перевищує $20 тис. У тому числі й податкові. Наприклад, зловживання на ремонтах доріг або несплата податків. Плюс під лупою антикорупційного бюро робота всіх підприємств оборонного комплексу. За великим рахунком, НАБУ тягне на собі велику частину повноважень Бюро економічної безпеки», – розмірковує поінформований співбесідник.

Інший високопоставлений співрозмовник «Главкома» з середовища САП погоджується, що результатом кампаній обшуків і затримань у працівників антикорупційних структур може стати подальша мінімізація їхнього впливу.

«З САП спробують зробити департамент Офісу генпрокурора, підслідність НАБУ передати до ДБР (Державного бюро розслідувань). Поки ж йде масова дискредитація всіх і вся перед розгоном. На західних партнерів сподіватися не доводиться: нинішній американській адміністрації це просто нецікаво, а європейці завжди у питанні «антикору» йшли позаду них. До того ж Трампу можуть нагадати, що НАБУ просувало «справу Манафорта» (Пол Манафорт – колишній одіозний політтехнолог Дональда Трампа та Віктора Януковича) та й взагалі відверто підтримувало Гілларі Клінтон на президентських виборах у 2016-му. Про те, що буде з БЕБ, тим більше ніхто не переймається», – наголосило джерело.

А тим часом прем’єр-міністерка Юлія Свириденко написала у Facebook, що уряд внесе до Верховної Ради законопроєкти про захист бізнесу та реформу контролюючих органів. Це будуть зміни до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих і підзаконних актів.

«Про що ці зміни? Нові справи зможе погоджувати лише Генпрокурор або керівники прокуратур регіонального рівня. Арешти майна й документів скасовуватимуть, якщо вони шкодять роботі підприємства. “Завислі” справи без доказів будуть закриті», – зазначила очільниця Кабміну.

Водночас посли держав «Великої сімки» вже висловили стурбованість через розпочаті розслідування проти кількох співробітників Національного антикорупційного бюро. Дипломати наголосили, що уважно стежать за розслідуванням проти кількох співробітників НАБУ і «мають серйозне занепокоєння» через це. Дипломати зустрілися з представниками НАБУ та готуються обговорити ці події з українським урядом.

Нагадаємо, що 21 липня СБУ і Офіс генпрокурора спільно провели обшуки у Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Зокрема, детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо. Згодом виявилося, що Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Також правоохоронці викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Згодом стало відомо, що у Києві затримано співробітника Центрального апарату Національного антикорупційного бюро, який працює в закритому підрозділі «Д-2». Він шпигував для російської спецслужби. За словами правоохоронців, діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Віктора Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу дістатися до Росії, а сам залишився у Криму і приєднався до окупантів.

Крім того, того ж дня СБУ розпочала комплексну перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. У пресслужбі СБУ уточнили, що не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Натомість антикорупційна прокуратура поширила заяву, що співробітники спецслужби прийшли з перевіркою без попередження і в той час, коли  керівництво НАБУ і САП перебувало в офіційному закордонному відрядженні.

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Теги: НАБУ САП Бюро економічної безпеки України

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