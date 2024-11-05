Ексвласника «Дельта Банку» оголошено в міжнародний розшук
Проти Лагуна відкрито кілька кримінальних проваджень за звинуваченням у несплаті податків та заволодінні майном в особливо великих розмірах
За клопотанням прокурора колишнього власника ПАТ «Дельта Банк» Миколу Лагуна оголошено в міжнародний розшук після того, як він жодного разу не з'явився на судові засідання. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Проти Лагуна відкрито кілька кримінальних проваджень за звинуваченням у несплаті податків та заволодінні майном в особливо великих розмірах.
Лагуна офіційно було оголошено в міжнародний розшук ще наприкінці жовтня під час розгляду справи про заволодіння бізнесменом 153,5 млн грн компанії-нерезидента. Наразі вживаються заходи, передбачені кримінальним процесуальним законодавством з метою встановлення місцеперебування обвинуваченого через Інтерпол.
Нагадаємо, співробітники СБУ встановили підозрюваних, причетних до банкрутства і ліквідації «Дельта Банку». Ними виявилися п’ять топпосадовців установи, серед яких колишній власник банку, що обіймав посаду голови спостережної ради Микола Лагун.
Як відомо, в Україні Лагуна оголошено в розшук з жовтня 2023 році у кримінальній справі, де він звинувачується в епізоді про виведення з «Дельта Банку» понад $76,5 млн. Микола Лагун із 2022 року фактично проживає за кордоном. У грудні минулого року під час розгляду справи про неплатоспроможність Лагуна підтверджувалося, що він мешкає в Австрії.
До слова, у 2020 році Фонд гарантування вкладів фізосіб продав активи збанкрутілого «Дельта Банку», в який увійшли права вимоги за майже тисячею кредитних угод на 20 млрд грн.
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