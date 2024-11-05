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Ексвласника «Дельта Банку» оголошено в міжнародний розшук

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ексвласника «Дельта Банку» оголошено в міжнародний розшук
Микола Лагун із 2022 року фактично проживає за кордоном
фото: Forbes

Проти Лагуна відкрито кілька кримінальних проваджень за звинуваченням у несплаті податків та заволодінні майном в особливо великих розмірах

За клопотанням прокурора колишнього власника ПАТ «Дельта Банк» Миколу Лагуна оголошено в міжнародний розшук після того, як він жодного разу не з'явився на судові засідання. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Проти Лагуна відкрито кілька кримінальних проваджень за звинуваченням у несплаті податків та заволодінні майном в особливо великих розмірах.

Лагуна офіційно було оголошено в міжнародний розшук ще наприкінці жовтня під час розгляду справи про заволодіння бізнесменом 153,5 млн грн компанії-нерезидента. Наразі вживаються заходи, передбачені кримінальним процесуальним законодавством з метою встановлення місцеперебування обвинуваченого через Інтерпол.

«Дельта Банк» – найбільший банк-банкрут, який опинився в управлінні Фонду гарантування вкладів. З жовтня 2015 року він є у стадії ліквідації. З 2008 року до банкрутства головою наглядової ради банку був Микола Лагун, якому належали 70,61% акцій фінустанови. 

Нагадаємо, співробітники СБУ встановили підозрюваних, причетних до банкрутства і ліквідації «Дельта Банку». Ними виявилися п’ять топпосадовців установи, серед яких колишній власник банку, що обіймав посаду голови спостережної ради Микола Лагун.

Як відомо, в Україні Лагуна оголошено в розшук з жовтня 2023 році у кримінальній справі, де він звинувачується в епізоді про виведення з «Дельта Банку» понад $76,5 млн. Микола Лагун із 2022 року фактично проживає за кордоном. У грудні минулого року під час розгляду справи про неплатоспроможність Лагуна підтверджувалося, що він мешкає в Австрії.

До слова, у 2020 році Фонд гарантування вкладів фізосіб продав активи збанкрутілого «Дельта Банку», в який увійшли права вимоги за майже тисячею кредитних угод на 20 млрд грн.

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Теги: банк Офіс Генерального прокурора Інтерпол розшук

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Кримінал

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