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СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн

Христина Жиренко
glavcom.ua
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СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
фото з відкритих джерел

Станом на зараз підозри у вказаному провадженні, на відміну від Коломойського, Боголюбов ще не отримав

За даними слідства ГСУ СБ України, у справі про відмивання коштів представниками так званої групи «Приват» фігурує «Об`єднана єврейська община України». Через її рахунки, серед інших, здійснювалася легалізація значних сум, йдеться в Ухвалі Шевченківського рай суду. 

Згодом ці понад 5,8 млрд грн були виведені за кордон.

«...безготівкові кошти у сумі 5 877 765 263,20 грн. на рахунку Номер_1 , який відкритий Особа_4 (Ігоря Коломойський, – ред.) в АТ КБ «ПриватБанк», легалізувати (відмити) шляхом їх перерахунку в адресу ТОВ «ФК Дніпро» (код СДРПОУ 32813827) на рахунок Номер_2 , власний рахунок Особа_4 (код Номер_3 ) Номер_4 , в адресу «Об`єднана єврейська община України» (код ЄДРОПОУ 21661668) на рахунок Номер_5 , ТОВ «Протон-21» (код ЄДРПОУ 31672893) на рахунок Номер_6 , АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 14360570) на рахунок Номер_7 , ТОВ «Юбі» (код ЄДРПОУ 38204981) на рахунок Номер_8 , ТОВ «ФК Гамбит» (код ЄДРПОУ 30458125) на рахунок Номер_9 , ПАТ «НПК-Галичина» (код ЄДРПОУ 00152388) на рахунок Номер_10 , шляхом поповнення власного карткового рахунку Номер_11 в АТ КБ «ПриватБанк», а також банківського рахунку Номер_12 в AT «Айбокс Банк» (МФО 322302) з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів Marks and Sokolov LLC (США), Hughes Hubbard and Reed LLP (США), Fieldfisher LLP (Велика Британія), Nomea law firm (Швейцарія), відкриті у відповідних закордонних банках», – йдеться в Ухвалі суду.

СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн фото 1

Відповідна Ухвала стосується провадження СБУ, в якій Ігор Коломойський вже отримав підозру.

Водночас в ухвалі, серед організацій та осіб, які були залучені задля відмивання коштів, фігурують належні або ж безпосередньо афільовані із найближчим партнером Коломойського Геннадієм Боголюбовим.

Зокрема, Геннадій Боголюбов є представником керівництва Єврейської громади України та очолює у статусі президента Єврейську громаду Дніпра. Крім того, Боголюбов є одним з бенефіціарів ТОВ «Протон-21», через яке також, як вказує слідство СБУ, відмивалися кошти.

До того ж іноземна компанія, на яку виводилися кошти – Marks and Sokolov LLC – загалом є російської юридичною конторою з головним офісом в Москві. 

Станом на зараз підозри у вказаному провадженні, на відміну від Коломойського, Боголюбов ще не отримав, проте, вірогідно, що міг її очікувати, адже у червні поточного року, за даними ДБР, незаконно виїхав з України на підставі чужого паспорта.

ДБР пред'явило йому заочну підозру та оголосило в розшук. За даними слідства, втікач перебуває у Відні. Задля його екстрадиції в Україну Офіс генпрокурора має скерувати відповідний запит до правоохоронців Австрії.

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Теги: Ігор Коломойський Швейцарія Дніпро прокурор слідство Велика Британія Приватбанк кордон ФК Дніпро розшук Геннадій Боголюбов

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