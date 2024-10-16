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Нардеп-втікач Одарченко з’явився на засіданні суду через відеозв’язок

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Нардеп-втікач Одарченко з’явився на засіданні суду через відеозв’язок
Народний депутат Одарченко не повідомив де зараз перебуває
фото: Центр протидії корупції, Telegram

Депутат заявив, що був вимушений покинути територію України «через небезпеку його здоров’ю»

Народний депутат від «Слуги Народу» Андрій Одарченко, який втік за кордон, з’явився на засідання Вищого антикорсуду через відеозв’язок. Про це повідомляє Центр протидії корупції. 

Депутат заявив, що був вимушений покинути територію України «через небезпеку його здоров’ю». Він не повідомив де зараз перебуває.

Нагадаємо, наприкінці вересня нардеп незаконно перетнув кордон з Румунією, у звʼязку з чим ВАКС оголосив його в розшук та стягнув внесену за нього заставу в розмірі 15 млн грн.

Суд також замінив йому запобіжний захід з застави на заочне тримання під вартою.

Кілька днів тому ВАКС задовольнив клопотання прокурора про здійснення щодо депутата спеціального судового провадження. Це рішення дозволяє продовжити розгляд справи за відсутності депутата.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив спеціальний судовий розгляд щодо нардепа-втікача Андрія Одарченка.  Зазначається, що таке рішення дозволить продовжити розгляд справи за відсутності нардепа-втікача.

У листопаді 2023 року слідство повідомило про підозру Андрію Одарченку за спробу підкупу голови Агентства відновлення Мустафи Найєма. За даними правоохоронців, політик домовлявся з Найємом про виділення бюджетних коштів на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де він залишився ректором.

Згодом Вищий антикорупційний суд арештував численне майно покійного харківського вченого і професора Миколи Одарченка (батька нардепа Андрія Одарченка) у рамках кримінального провадження про підкуп Мустафи Найєма.

Також наприкінці вересня нардеп незаконно перетнув кордон з Румунією, у звʼязку з чим Вищий антикорупційний суд оголосив його в розшук та стягнув внесену за нього заставу в розмірі 15 млн грн. 

Теги: корупція в Україні Андрій Одарченко розшук кордон прокурор депутат

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Кримінал

Нардеп-втікач Одарченко з’явився на засіданні суду через відеозв’язок
Нардеп-втікач Одарченко з’явився на засіданні суду через відеозв’язок
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