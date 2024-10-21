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Поблизу Селидового окупанти розстріляли двох полонених захисників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Поблизу Селидового окупанти розстріляли двох полонених захисників
Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, розстріляли українців впритул з автомата
фото: Telegram/Офіс генпрокурора

Російські солдати в Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців

На Донеччині поблизу Селидового російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Окупанти розстріляли двох полонених українських бійців. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За оперативними даними, 18 жовтня 2024 року, о 14:38, представники збройних сил РФ у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців.

«Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці нагадують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Так, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування.

Як повідомлялося, Росія часто повертає рідним розчленовані тіла українських полонених, аби, ймовірно, приховати сліди тортур.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що з російського полону загалом повернули 3767 українців та українок.

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Теги: окупанти Офіс Генерального прокурора вбивство полон

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