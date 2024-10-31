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Raiffeisen Bank досі не готовий піти з Росії: глава фінгрупи назвав причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Raiffeisen Bank досі не готовий піти з Росії: глава фінгрупи назвав причину
«Райффайзенбанк» є одним із найбільших західних банків у Росії
фото з відкритих джерел

Глава австрійської групи RBI переконує, що «Райффайзенбанк» продовжить скорочувати бізнес в Росії

Австрійська група Raiffeisen Bank International (RBI) поки не готова піти з Росії без компенсації за свій російський бізнес. Про це заявив голова фінансової групи Йоган Штробль, повідомляє Frank Media.

«Райффайзенбанк» продовжує вдаватися до заходів щодо скорочення бізнесу в Росії і дотримуватиметься цієї стратегії надалі. Однак, за словами Штробля, конкретного плану виходу з країни банк поки що не має. «Ми можемо вивчити можливості часткового або повного виходу з бізнесу, а поки ми цього не зробимо, прискорене скорочення бізнесу – наш основний сценарій», – каже він.

«Райффайзенбанк» залишається одним із найбільших західних банків у Росії, він оголосив про плани згорнути діяльність у країні ще в перші тижні після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Навесні 2023 року стало відомо, що Європейський центральний банк вимагає від RBI плану дій зі скорочення присутності на російському ринку.

Банк запровадив обмеження для своїх клієнтів у Росії. Перекази у доларах та євро закриті, строкові вклади більше не відкриваються, депозити активно скорочуються.

Нагадаємо, Bloomberg зазначав, що Кремль створює умови, щоб західні банки, зокрема Raiffeisen та UniCredit, не могли вийти з російського ринку. Уряд РФ дає зрозуміти, що заблокує будь-які спроби банків продати місцеві відділення покупцю, який ризикує опинитись під санкціями, повідомили джерела. Фактично це виключає змогу продати відділення російським громадянам. До того ж через умови Заходу, щоб банки не придбали зовнішні покупці, вийти з російського ринку, не втративши кошти, практично неможливо.

РФ, своєю чергою, ще більше перешкоджає банкам вихід зі свого ринку. Зокрема уряд створив спецкомісію для підтвердження відчуження активів та зобов’язав компанії продавати відділення зі знижкою на додаток до виплати податку за вихід з ринку.

До слова, австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) підписав угоду з інвестором з Об'єднаних Арабських Еміратів про продаж та вихід зі складу бенефіціарних власників білоруського Пріорбанку.

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Теги: банк санкції росія

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