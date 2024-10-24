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Генсек ООН вклоняється Путіну? Нове фото Гутерріша спантеличило мережу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Генсек ООН вклоняється Путіну? Нове фото Гутерріша спантеличило мережу
Заступник речника генсека ООН раніше заявляв, нібито поїздка Гутерреша в Росію є «стандартною практикою»
фото з відкритих джерел

Гутерріш не брав участі у першому Глобальному саміті світу у Швейцарії, але приїхав на саміт БРІКС до Путіна

На саміті БРІКС у Казані до об'єктивів камер журналістів потрапив обурливий момент: генсек ООН Антоніу Гутерріш не лише тисне руку диктатору Володимиру Путіну, але й вітально нахиляється в його бік. Фото одразу почало ширитися мережею.

Незважаючи на те, що Путін перебуває в міжнародній ізоляції, а також Міжнародний кримінальний суд оголосив його у розшук за депортацію українських дітей з окупованих територій, Антоніу Гутерріш все одно прибув до Казані. Прикметно, що Гутерріш не брав участі у першому Глобальному саміті світу у Швейцарії.

Гутерріш, виступаючи в Казані, закликав до «справедливого миру» – відповідно до норм міжнародного права. Він заявив про необхідність пошани суверенітету та територіальної цілісності держав. 

Генсек ООН вклоняється Путіну? Нове фото Гутерріша спантеличило мережу фото 1
фото з відкритих джерел

У МЗС України раніше вже засудили візит Гутерріша до Казані. У відомстві нагадали, що генсек ООН не брав участі у першому Глобальному саміті світу, який у червні пройшов у Швейцарії. При цьому Гутерріш вирішив вирушити до Росії на саміт БРІКС та зустріч із військовим злочинцем Путіним. У МЗС наголосили: такі кроки з боку генсека ООН не сприяють справі миру.

Генсек ООН вклоняється Путіну? Нове фото Гутерріша спантеличило мережу фото 2
фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на візит генсека ООН в Казань.

«Сьогодні, у День Об’єднаних Націй, це важливо, що світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН і про мету створення цієї організації. Хоч навіть деякі її функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН, все ж наш світ побудований таким чином, що права націй та норми міжнародного права мають і матимуть значення», – каже президент.

Раніше заступник речника генсека ООН Фархан Гак заявив, що поїздка Антоніу Гутерреша в Росію на саміт БРІКС у Казані є «стандартною практикою». При цьому позиція Генсека ООН стосовно російської війни проти України залишається незмінною.

До слова, британське видання The Telegraph зазначає, що рішення генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша відвідати саміт БРІКС у Росії, організований Володимиром Путіним, демонструє подвійні стандарти ООН і дає Путіну таку необхідну йому респектабельність і визнання.

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Теги: саміт путін Антоніу Гутерріш Генсек ООН БРІКС президент розшук

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