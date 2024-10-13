У Росії правоохоронці висунули голові СБУ Малюку нове звинувачення

В Офісі генпрокурора України розслідування російських слідчих називали «маніпулятивним та нікчемним»

Російські правоохоронці звинувачують голову Служби безпеки України Василя Малюка в атаці на Кримський міст у 2023 році. Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на слідчих.

Так, Малюка звинувачують в «організації теракту». Ще у травні росія звинуватила голову СБУ в організації підриву на Кримському мосту, але тоді розслідування стосувалося випадку, що стався у 2022 році.

У межах тієї справи росія звинувачувала в теракті не тільки Малюка, якого заочно арештували та оголосили в міжнародний розшук, а й громадян росії, Вірменії та України. В Офісі генпрокурора України розслідування російських слідчих називали «маніпулятивним та нікчемним» з юридичного погляду.

Раніше президент Вололимир Зеленський заявив, що заступник глави Офісу президента Олег Татаров та чинний глава СБУ Василь Малюк «вбивали чеченців у Києві» на початку повномасштабного вторгнення

Також Служба безпеки України викрила мережу агентів ФСБ, які готували вбивство українських високопосадовців, зокрема президента Володимира Зеленського, голову СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова.