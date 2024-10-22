Скільки дітей в Україні загинули від рук окупантів? Дані Офісу генпрокурора

Антилідером за кількістю постраждалих дітей стала Донеччина

Станом на ранок 22 жовтня 2024 року 581 дитина загинула в Україні внаслідок збройної агресії РФ. Ще понад 1649 – отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Загалом понад 2230 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій – 595, Харківській – 453, Дніпропетровській – 178, Херсонській – 180, Київській – 133, Запорізькій – 145.

Лише протягом останньої доби від рук окупантів загинули дві дитини, ще дві – отримали поранення. А саме:

21 жовтня внаслідок обстрілу с. Янтарне Донецької області загинув 11-річний хлопчик.

21 жовтня внаслідок обстрілу м. Запоріжжя тілесні ушкодження отримала восьмирічна дівчинка.

21 жовтня внаслідок обстрілу с. Бузьке Новоодеського району Миколаївської області ушкодження отримала 15-річна дівчина.

22 жовтня внаслідок обстрілу м. Суми загинула 14-річна дівчинка.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон «Про основи соціальної захищеності дітей, які постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України». Ухвалений закон передбачає створення державного реєстру дітей, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації проти України, а також компенсації дитині за шкоду життю та здоров’ю у зв’язку зі збройною агресією РФ, які будуть здійснюватися за рахунок репарацій та міжнародної фінансової допомоги.