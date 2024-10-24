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Нацбанк оштрафував Приватбанк на 1,7 млн грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нацбанк оштрафував Приватбанк на 1,7 млн грн
Банк зобов'язаний сплатити штраф упродовж п'яти робочих днів
фото з відкритих джерел

Приватбанк було оштрафовано за виявлені порушення законодавства

Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафу на Приватбанк. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Приватбанк було оштрафовано за виявлені під час проведення планового виїзного моніторингу порушення законодавства, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних інструментів і схем виконання платіжних операцій.

Нацбанк також оштрафував ТОВ «Універсальний дата центр» за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за червень 2024 року на суму 170 тис. грн.

Установи зобов'язані сплатити штрафи упродовж п'яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

Нагадаємо, за перші п'ять місяців 2024 року українські банки продемонстрували вражаючі фінансові результати, попри збільшення податку на прибуток. 63 банки країни сукупно заробили майже 68 млрд грн прибутку після оподаткування, що на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, за даними слідства Головного слідчого управління СБУ, у справі про відмивання коштів представниками так званої групи «Приват» фігурує «Об'єднана єврейська община України». Через її рахунки, серед інших, здійснювалася легалізація значних сум. Згодом ці понад 5,8 млрд грн, за версією слідства, були виведені за кордон.

До слова, 7 жовтня 2024 наглядова рада Приватбанку оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління банку. Мікаель Бьоркнерт має понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі та на лідерських позиціях. Він обіймав посаду керівника напрямку банківського бізнесу Swedbank, де відповідав за увесь спектр банківських послуг, від роздрібного та корпоративного банкінгу до операційних питань та цифрової трансформації.

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Теги: Національний банк банк штраф Приватбанк НБУ

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