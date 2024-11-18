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Антикорупційний суд виправдав полковника запасу Галушка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Антикорупційний суд виправдав полковника запасу Галушка
Олега Галушка виправдаго від звинувачень у розтраті 21,49 млн грн
фото з відкритих джерел

Суд відніс на рахунок держави витрати, пов'язанні з проведенням експертиз, на загальну суму понад 225 тисяч грн

Вищий антикорупційний суд визнав невинуватим колишнього начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України Олега Галушка та виправдав його від звинувачень у розтраті 21,49 млн грн. Такий вирок 1 листопада виніс ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

«Визнати невинуватим (Галушка Олега Антоновича – ред.) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, та виправдати у зв'язку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення», – йдеться в тексті рішення.

Також суд відніс на рахунок держави витрати, пов'язанні з проведенням експертиз, на загальну суму понад 225 тисяч грн.

Вирок винесла колегія суддів у складі: головуюча Катерина Широка, судді Тимур Хамзін та Ольга Саландяк. Рішення ще не набрало законної сили і може бути оскаржене до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, в грудні 2020 року Офіс генерального прокурора скерував до Національного антикорупційного бюро справу Галушка про квартири в Харкові після повідомлення йому про підозру у розтраті 29,21 млн грн на придбання 60 квартир для військовослужбовців у Харкові. 3 лютого 2021 року НАБУ повідомило Галушку про зміну раніше повідомленої підозри з розтрати майна на недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах особливого періоду.

Після зміни підозри ця справа знову опинилася в Офісі генпрокурора. Звідти її скерували до Солом'янського районного суду Києва для розгляду по суті. Однак сторона захисту ініціювала перед Верховним судом клопотання про передачу справи до ВАКС, клопотання задовольнили. Наразі справа Галушка слухається у ВАКС.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд звільнив від арешту підозрюваного в крадіжці 1,5 млрд грн екснардепа Дмитра Крючкова. Формальним приводом стала нібито помилка у рішенні, яку допустив суддя ВАКС. Про це повідомляє «Слово та діло».

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд визнав винуватою суддю Дніпропетровського районного суду в одержанні неправомірної вигоди і призначив їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

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Теги: прокурор Антикорупційний суд вирок Вищий антикорупційний суд корупція в Україні

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