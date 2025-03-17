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Японія посилює оборону на тлі непевності щодо гарантій США

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Японія посилює оборону на тлі непевності щодо гарантій США
Японські ракети зможуть атакувати цілі в Північній Кореї й прибережних регіонах КНР
фото: Flicr

Заяви Трампа про союзників, зокрема по НАТО, викликають у японської сторони сумніви

Японія планує розмістити ракети великої дальності на південному острові Кюсю. Уряд країни занепокоєний потенційними загрозами з боку Китаю та КНДР, а також позицією США стосовно безпекових пактів. Про це повідмоляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Ракети радіусом дії близько 1 000 км зможуть атакувати цілі в Північній Кореї й прибережних регіонах КНР. Бойові системи мають розгорнути у 2026 році на двох базах з ракетними гарнізонами. Вони посилять оборону стратегічно важливого архіпелагу Рюкю. Ці заходи також посилять «контрудар» Японії, якщо на неї буде здійснено напад.

До того ж, раніше президент США Дональд Трамп скаржився на те, що японсько-американський договір про безпеку нібито не є взаємним. Документ вперше підписали в 1951 році, коли Японія перебувала під американською окупацією.

Заяви Трампа щодо союзників, зокрема по НАТО, викликають у японської сторони сумніви щодо дотримання його адміністрацією давніх домовленостей.

«Американо-японський альянс у поганому стані. Навіть якщо Китай нападе на Японію, немає жодних гарантій, що США під керівництвом Трампа щось зроблять», – вважає фахівець з Університету Темпл в Токіо Роберт Дюжаррік.

Раніше прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив, що його країна не має наміру брати чийсь бік у російсько-українській війні, але докладатиме зусиль, аби зберегти участь США щодо цього питання.

Також «Главком» повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон обговорюють створення міжнародної коаліції з 37 країн для підтримки України. У березні союзники, які не є членами НАТО, зокрема Австралія, Японія та Нова Зеландія, провели окрему зустріч із керівниками штабів десятків європейських країн та Канади. Там була представлена концепція «сил гарантування» як важливий елемент безпеки України.

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Теги: США зброя Японія Азія ракета

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