В Одесі суд призначив випробувальний термін підлітку за спалений автомобіль військового

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та висловив каяття

Через месенджер Telegram 16-річний хлопець отримав «підробіток»

В Одесі 16-річний юнак погодився за гроші підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Він підготував пальне, здійснив підпал і зафіксував увесь процес на телефон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.

Як зазначають матеріалах справи, Малиновський районний суд міста Одеси визнав його винним, але вирішив не ізолювати його від суспільства.

Згідно з матеріалами Єдиного державного реєстру досудового розслідування, юнак отримав завдання через месенджер Telegram. Він сфотографував автомобіль, надіслав знімок замовнику для підтвердження, а після цього придбав пальне.

«У ніч на 15 жовтня 2024 року він підпалив Hyundai SantaFe на вулиці Богдана Хмельницького. Усі дії були зняті на телефон для звіту перед замовниками», – зазначають у матеріалах справи.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та висловив каяття. Суд врахував його неповнолітній вік, позитивну характеристику та відсутність попередніх правопорушень, призначивши умовне покарання з випробувальним терміном.

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