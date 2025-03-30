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В Одесі суд призначив випробувальний термін підлітку за спалений автомобіль військового

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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В Одесі суд призначив випробувальний термін підлітку за спалений автомобіль військового
Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та висловив каяття
фото ілюстративне

Через месенджер Telegram 16-річний хлопець отримав «підробіток»

В Одесі 16-річний юнак погодився за гроші підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Він підготував пальне, здійснив підпал і зафіксував увесь процес на телефон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.

Як зазначають матеріалах справи, Малиновський районний суд міста Одеси визнав його винним, але вирішив не ізолювати його від суспільства.

Згідно з матеріалами Єдиного державного реєстру досудового розслідування, юнак отримав завдання через месенджер Telegram. Він сфотографував автомобіль, надіслав знімок замовнику для підтвердження, а після цього придбав пальне.

«У ніч на 15 жовтня 2024 року він підпалив Hyundai SantaFe на вулиці Богдана Хмельницького. Усі дії були зняті на телефон для звіту перед замовниками», – зазначають у матеріалах справи.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та висловив каяття. Суд врахував його неповнолітній вік, позитивну характеристику та відсутність попередніх правопорушень, призначивши умовне покарання з випробувальним терміном.

Нагадаємо, учень Зозівського професійного аграрного ліцею Вінницької області отримав вирок за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Феміда призначила неповнолітньому п’ять років позбавлення волі, які замінила на два роки іспитового терміну. За матеріалами справи, обвинуваченого підбив на злочин його знайомий, який погодився підзаробити грошей на пропозицію невідомої йому мешканка Жмеринки. Жінка звела його з чоловіком, який тримав зв’язок через Telegram.

Служба безпеки України затримала агента російської ФСБ, який готував вибух біля будівлі територіального центру комплектації у Херсоні. За завданням російських кураторів чоловік мав залишити сумку із саморобним вибуховим пристроєм на вході до адміністративної будівлі. В цей момент російська спецслужба планувала дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм агентом.

Служба безпеки та Національна поліція викрили російські спецслужби на ще одному факті втягнення неповнолітніх українців до підготовки терактів. За результатами комплексних заходів у Тернополі затримано 14-річну школярку, яку окупанти завербували, щоб підірвати її разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції.

 

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Теги: суд Одеса військові автомобіль

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