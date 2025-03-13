Європейський суд визнав Україну винною у трагедії 2 травня 2014 року

Україна має виплатити грошові компенсації родичам кожного із загиблих та трьом позивачам, які вижили

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення за позовами про бездіяльність України під час зіткнення проросійських та проукраїнських активістів у Одесі 2 травня 2014 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.

Суд визнав, що події понад десятирічної давнини значною мірою викликані російською пропагандою, водночас наголосивши, що були і порушення з боку України, яка має сплатити компенсації.

Серед позивачів – родичі двох проукраїнських активістів та трьох місцевих, які загинули від вогнепальних поранень. Решта – учасники «антимайданівської» групи та родичі загиблих, що опинилися у палаючому Будинку профспілок. Втім, суд наголосив, що не ідентифікує їх за ідеологічними уподобаннями.

Усі позивачі висунули претензії на адресу України через її бездіяльність. Суд наголосив, що чимало одеських посадовців, відповідальні за порушення з боку України, невдовзі «втекли до Росії, отримали російське громадянство і навіть побудували там кар'єру на тлі російського широкомасштабного військового вторгнення в Україну». Однак, це не знімає відповідальності з України як держави, вважає ЄСПЛ.

Суд також наголосив, що навіть згодом Україна не намагалася добросовісно переслідувати посадовців, дії яких призвели до численних жертв.

Крім того, ЄСПЛ звинуватив правоохоронців, які за словами Феміди, проігнорували численні оперативні дані про підготовку безладів.

«Основний обов'язок влади полягав у тому, щоб робити все можливе, для запобігання ризику насильства», – йдеться в рішенні.

Суд наголошує, попри слабкість влади на фоні російської агресії у Криму та на Донбасі, це не позбавило її можливості діяти. Також ЄСПЛ визнав, що місцева влада під виглядом «прибирання» свідомо знищувала докази на місці трагедії.

З огляду на це, суд визнав Україну винною у порушенні статті Європейської конвенції з прав людини про право на життя. Українська держава має виплатити по 15 тис. євро компенсації родичам кожного із загиблих, по 12 тис. євро – трьом позивачам, які вижили, але зазнали серйозних опіків.

Найвищу компенсацію, 17 тис. євро, отримає донька Михайла В'ячеславова, що згорів у Будинку профспілок, оскільки вона скаржилася також на безпідставну тривалу відмову влади видати їй тіло батька для поховання.

Нагадаємо, уперше проросійські сили в Одесі заявили про себе 19 лютого 2014 року, коли на площі перед обласною державною адміністрацією було жорстоко розігнано мирну акцію протесту проти вбивств учасників Революції Гідності в Києві. Озброєні кийками декілька сотень учасників антимайдану жорстоко побили багатьох проукраїнських активістів і журналістів.

За декілька днів по тому українські патріоти створили в місті самооборону. 1 березня відбулася одна з наймасштабніших в Одесі акцій останніх десятиліть – Марш миру. Близько 10 тис. його учасників пройшли містом до генерального консульства російської федерації з вимогами припинити збройну агресію проти України та окупацію Криму.

Проросійські сили облаштували на Куликовому полі наметове містечко. Вони проводили численні акції, неодноразово закликали керівництво Росії ввести війська в Україну та переслідували проукраїнських активістів.

Під час ходи колони Маршу миру люди з Куликового поля перекрили вулицю, відбулися сутички. Шестеро одеситів прямо в центрі міста були буквально розстріляні проросійськими бойовиками. Однією з перших жертв протистояння став сотник «Правого сектора», правник Ігор Іванов.

Місцеві підприємці, ресторатори, перехожі одесити, які того дня опинилися в центрі міста, підтримали учасників Маршу миру. За декілька годин інтенсивного вуличного протистояння сили бойовиків вичерпалися, і вони почали рятуватися втечею, перебравшись у Будинок профспілок.

З даху та вікон будівлі по українських активістах почалася стрілянина, в них полетіли «коктейлі Молотова» та каміння. У певний момент на маршових сходах Будинку профспілок розпочалася пожежа. Обставини її виникнення дотепер не з’ясовані. Синтетичний матеріал, що був складений під сходами, затягнув отруйним димом всю будівлю, а температура перевищувала всі критичні показники.

У Будинку профспілок від отруєння чадним газом і через падіння з висоти загинули понад 40 осіб. Багатьох забарикадованих врятували українські активісти, буквально знімаючи їх з вікон палаючої будівлі.