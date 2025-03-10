У Румунії спалахнули протести після заборони Джорджеску брати участь у виборах

Рішення про недопуск Джорджеску може бути оскаржене в Конституційному суді

Біля будівлі Центрального виборчого бюро Румунії пройшли протести через відмову в реєстрації на вибори ультраправому політику Каліну Джорджеску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

Прихильники Джорджеску зламали огорожі біля будівлі та влаштували заворушення, після чого довелося втручатися правоохоронцям.

Поліція втрутилася, аби зупинити протести фото: Inquam Photos

Також у центрі Бухареста демонстранти почали кидати каміння, петарди та пляшки в поліцію, підпалювали кущі, сміттєві баки, а також перевернули автомобіль.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія Румунії у Бухаресті визнала кандидатуру Джорджеску недійсною. Відомо, що відомство отримало понад тисячу скарг на політика через його «антидемократичну та екстремістську позицію». Рішення все ще може бути оскаржене в Конституційному суді.

Прихильники ультраправого румунського політика влаштували заворушення фото: Inquam Photos

Раніше Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив прохання колишнього кандидата в президенти Келіна Джорджеску про проведення другого туру президентських виборів. Рішення суддів ЄСПЛ є одноголосним.

Як відомо, Каліна Джорджеску румунські правоохоронці затримали 26 лютого. Його звинуватили в підбурюванні до антиконституційної діяльності, поширенні неправдивої інформації, прославлянні людей, обвинувачених у геноцидах та воєнних злочинах, створенні антисемітської спільноти.

Після висунення звинувачень Джорджеску відпустили. Запобіжний захід забороняє йому залишати країну без дозволу судових органів, а також розміщувати фашистський, антисемітський, расистський або ксенофобський контент у соціальних мережах.

У листопаді 2024 року у Румунії пройшов перший тур президентських виборів. У другий тур вийшли ультраправий політик Калін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.

Лідерство Джорджеску було несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Згодом румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі на суму майже 400 тис. доларів у період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів у TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

6 грудня Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів.

Згодом стало відомо, що румунський уряд ухвалив постанови, які визначають 4 травня як дату першого туру президентських виборів і місцевих виборів в окремих адміністративно-територіальних одиницях. За потреби другий тур виборів президента Румунії має відбутись за два тижні після першого, тобто 18 травня.