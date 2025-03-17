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Саакашвілі отримав другий вирок за два тижні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Саакашвілі отримав другий вирок за два тижні
Як змінився політик після років перебування у вʼязниці
колаж: glavcom.ua

Цьогорічний вирок став уже четвертим для Саакашвілі, сам Саакашвілі у засіданні не брав участі

Тбіліський міський суд засудив колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі до чотирьох із половиною років ув'язнення за незаконне перетинання кордону у 2021 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на грузинський телеканал «ТВ Пірвелі».

Цьогорічний вирок став уже четвертим для Саакашвілі. Сам Саакашвілі у засіданні не брав участі.

Йдеться про перетин державного кордону восени 2021 року, коли він таємно повернувся до країни після восьми років відсутності.

Як відомо, Саакашвілі залишив Грузію у 2013 році. При владі «Грузинської мрії» проти нього порушили чотири кримінальні справи. За двома з них політика заочно засудили до трьох та шести років позбавлення волі. У жовтні 2021 року Саакашвілі повернувся до Грузії, але його затримали.

Через 20 днів Саакашвілі офіційно звинуватили в незаконному перетині кордону, за даними слідства, таємно прибувши до грузинського порту Поті з України на поромі, який перевозив вантажівку з молочною продукцією.

Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими. У травні 2022 року через погіршення стану здоров'я Саакашвілі перевели до приватної тбіліської клініки «Вівамед».

До слова, Саакашвілі програв у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) справу «Саакашвілі проти Грузії». Суд заявив, що немає підстав сумніватися в справедливості кримінального провадження проти колишнього президента Грузії.

Нагадаємо, 12 березня експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі суд визнав винним у розтраті бюджетних коштів у великому розмірі. Політика засуджено до дев’яти років позбавлення волі. Згодом Саакашвілі назвав рішення Тбіліського міського суду «сюрпризом». На думку колишнього глави держави, цей вирокдля нього є «практично довічний».

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Теги: політика вирок Михайло Саакашвілі Грузія суд

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