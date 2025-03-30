Українські суди почали розглядати матеріали, згенеровані... штучним інтелектом. Як реагує Феміда?

Райсуд Запоріжжя вважає, що штучний інтелект може бути корисним та допоміжним інструментом, але не може замінити роль суддів

Українські суди дедалі частіше почали стикатися з матеріалами, які згенерував штучний інтелект (ШІ). Як повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр, у березні 2025 року Хмельницький апеляційний суд розглядав справу щодо притягнення водія Mercedes-Benz Е200 CDI до адмінвідповідальності за використання спеціальних сигнальних пристроїв на своїй автівці. У вигляді доказів було долучено відео з Tik Tok з відміткою «згенеровано ШІ». Феміда поставилася скептично до цього відео і визнала його не належним та не допустимим доказом.

витяг із судового реєстру

Яскравий розбір використання штучного інтелекту під час судового процесу зробив Ленінський районний суд Запоріжжя у грудні 2024 року. До суду надійшла справа про порушення правил дорожнього руху водієм Mercedes-Benz G350. Зокрема, чоловік збив на смерть кота і залишив місце автопригоди. Адвокат водія просив закрити справу за відсутності складу адміністративного правопорушення і надав висновки штучного інтелекту Chat GPT.

З цього приводу райсуд Запоріжжя наголосив: попри те, що Україна є членом спеціального комітету із штучного інтелекту при Раді Європи і у 2020 році уряд схвалив Концепцію розвитку штучного інтелекту, технології не повинні знеохочувати або перешкоджати критичному мисленню суддів. Звідси висновок: «штучний інтелект може бути корисним та допоміжним інструментом у сфері правосуддя, але не може замінити роль суддів».

«Надання суду у якості доказу розрахунків здійснених штучним інтелектом Chat GPT, на підставі якого суд має встановити відсутність події і складу адміністративного правопорушення замість надання належного доказі висновку експерта, який буде складений особою, яка має відповідний фах та попереджена про кримінальну відповідальність, за відсутності будь яких інших доказів, суд сприймає як неповагу», – сказано у постанові суду.

витяг із судового реєстру

Окремо Феміда констатувала: нині в Україні не затверджено етичні стандарти та норми, які регулюють використання штучного інтелекту в судочинстві; не визначено визначення межі (етичні, правові) застосування систем штучного інтелекту для цілей надання професійної правничої допомоги.

Також свої міркування щодо використання ШІ виклав Касаційний господарський суд у складі Верховного суду. Зокрема, в ухвалі від 8 лютого 2024 року зазначено, що штучний інтелект Chat GPT не є джерелом достовірної науково-доведеної інформації на противагу висновкам, що були зроблені судом в судовому рішенні.

«У такий спосіб заявник поставив під сумнів суддівський розсуд та судове тлумачення цього питання у рішенні (учасник процесу згенерував за допомогою ШІ тлумачення поняття «добровільне зобов’язання» – «Главком»), що набуло статусу остаточного, чим знехтував авторитет судової влади», – вважає суд.

Як повідомляв «Главком», співзасновник Microsoft і мільярдер-філантроп Білл Гейтс спрогнозував: протягом наступного десятиліття досягнення в галузі штучного інтелекту призведуть до того, що люди більше не будуть потрібні «для більшості речей у світі».