У Польщі засудили українця, який вбив дружину та двох доньок

Під час слідства чоловік детально розповідав, як вчинив убивство, але на останньому засіданні несподівано змінив показання і заперечив свою провину

У Польщі суд засудив громадянина України до довічного ув’язнення за вбивство дружини та двох дочок. Слідство встановило, що чоловік задушив свою сім’ю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF FM.

Трагедія сталася в листопаді 2023 року в місті Пущиково, неподалік Познані. 44-річний Сергій вбив свою 29-річну дружину Юлію та двох дочок – 4-річну Дарину і півторарічну Марію. Суд визнав докази беззаперечними.

Згідно з висновками медичних експертів, обвинувачений схильний до брехні та маніпуляцій. Під час слідства він детально розповідав, як вчинив убивство, але на останньому засіданні несподівано змінив показання і заперечив свою провину.

Суд задовольнив вимогу прокуратури щодо максимального покарання, оскільки злочин було скоєно з особливою жорстокістю. Водночас сторона захисту заявила, що оскаржуватиме вирок.

Нагадаємо, у Франції 23-річний студент убив малолітню дівчинку через нервовий зрив після програшу у грі Fortnite. Про це пише Bild.

За словами прокурора, хлопець часто нервував через гру та після чергового конфлікту з іншим геймером вирішив вийти на вулицю, щоб заспокоїтися. За версією слідства, студент зустрів Луїзу, коли повертався додому, та погрожуючи ножем, привів її до лісу, маючи намір щось вкрасти або просто налякати. Але, дівчинка через паніку закричала, і він наніс їй смертельне поранення.

Також у Болгарії у Вакарелі українка вбила п'ятирічку доньку та 11-річного сина. Тіла двох дітей знайшов їх батько. Про це пише болгарське видання «Блиц».

Повідомляється, що двох дітей знайшов їхній батько. У дівчинки та хлопчика були численні ножові поранення в області шиї. У вбивстві зізналася мати, яка після злочину намагалися покінчити життя самогубством.

Раніше у Німеччині довічне ув’язнення отримав чоловік, який вбив 9-річну Валерію з Павлограда. Про це повідомляє Bild. Суд визнав, що вбивство дівчинки – особливо тяжкий злочин, тому чоловік навряд чи зможе отримати дострокове звільнення після 15 років ув'язнення. Повідомляється, що незважаючи на докази, чоловік свою провину заперечував.