У Харкові викрито кол-центр, що ошукав латвійців на понад €100 тис.

Слідство встановило, що зловмисники фокусувалися на людях, які раніше вже ставали жертвами шахрайства

У Харкові правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, що ошукав латвійців на понад €100 тис. Викриття стало результатом роботи спільної слідчої групи України та Латвії за координації Євроюсту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.



«Офіс у Харкові, повне технічне оснащення для роботи шахрайського кол-центру, чіткий розподіл ролей і підготовлені скрипти розмов для персоналу. Для внутрішнього контролю – тестування на поліграфі, відеоспостереження та контрольно-пропускний режим. Так діяла злочинна група, яка займалася інвестиційним шахрайством і схемами з «повернення втрачених інвестицій» щодо громадян європейських країн», – зауважив генпрокурор.

За словами, Кравченка спочатку було ідентифіковано шістьох громадян Латвії, у яких викрали понад €100 тис. Надалі в межах розслідування було виявлено щонайменше ще 50 потерпілих у Латвії та інших країнах. Слідство встановило, що зловмисники фокусувалися на людях, які раніше вже ставали жертвами шахрайства. Їм пропонували нібито допомогу з поверненням викрадених активів.

«Особливу увагу приділяли людям старшого віку, використовуючи їхню вразливість. Втираючись у довіру, учасники схеми отримували доступ до інтернет-банкінгу потерпілих, входили до особистих кабінетів і рахунків та оформлювали швидкі кредити. Отримані кошти виводили через фізичні банки та переводили у віртуальні активи», – йдеться у повідомленні.

Генпрокурор додав, що паралельно діяла схема псевдоінвестицій у криптовалюту та трейдинг. Жертвам телефонували з «вигідними» пропозиціями, демонстрували фіктивні прибутки, а коли люди намагалися отримати свої «виплати» – виманювали кошти нібито на «комісію» та зникали.

У межах міжнародної кібероперації затримано двох організаторів і трьох учасників злочинної групи. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Вирішується питання щодо накладення арешту на майно.

«За участі представників Центрального управління кримінальної поліції Латвійської Республіки проведено 14 обшуків у Харкові та Харківській області. Вилучено комп’ютерну техніку, 49 мобільних телефонів, транспортні засоби та інші докази протиправної діяльності. Аналізуємо вилучене обладнання, встановлюємо інших жертв, епізоди злочинної діяльності та всіх причетних осіб», – підсумував Кравченко.

