Справа про корупцію у Верховному суді: обрано запобіжні заходи двом підозрюваним

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи до двох підозрюваних у справі щодо корупції у Верховному Суді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

«Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжні заходи у вигляді застави ще до двох підозрюваних у справі щодо корупції у Верховному суді. Мова йде про чинного та колишнього суддів Верховного суду. Згідно з рішеннями суду до підозрюваних застосовано заставу в розмірі відповідно 3 млн грн та 900 тис. грн», – наголошує САП.

За даними Центру протидії корупції, суд обрав запобіжний захід судді Верховного суду у відставці Олександру Прокопенку. Суд визначив запобіжний захід у вигляді застави розміром 900 тис. грн.

Нагадаємо, 19 травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводили слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному суді. Згодом НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного Суду.

Згодом 21 травня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжні заходи у вигляді застави у розмірі 2,5 млн грн та 2 млн грн відповідно до двох суддів Верховного суду.

Як відомо, НАБУ та САП обвинувачують колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва в організації схеми з одержання хабарів за рішення суду, зокрема в отриманні хабаря у $2,7 млн. Варто нагадати, що у 2017 році Князєв орендував квартиру у Печерському районі Києва за заниженою ціною – 1 тис. грн на місяць. Різниця між ринковою вартістю оренди й фактичною сумою була визнана незаконним подарунком, що порушує закон України «Про запобігання корупції».

26 грудня 2023 року Печерський районний суд Києва оштрафував Князєва на 2 550 грн і постановив конфіскувати незаконний подарунок у 906 600 грн. А пізніше Київський апеляційний суд підтвердив це рішення.

Після завершення апеляційного розгляду НАЗК звернулося до Вищої ради правосуддя – вона відкрила дисциплінарну справу, що завершилася звільненням Князєва з посади. Водночас сам Князєв не погодився із таким рішенням і оскаржив його у Верховному суді. 12 грудня 2024 року Велика палата Верховного суду підтвердила рішення Вищої ради правосуддя про звільнення Всеволода Князєва з посади судді.

До слова, 18 травня 2023 року Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Адвокати Князєва подали апеляцію, але суд її відхилив, хоча зменшив суму застави. Після ще кількох зменшень суми заставу у 18,168 млн грн заплатили і 31 січня 2024 року Князєв вийшов з-під варти.