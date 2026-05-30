Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Єрмак з другої спроби намагається зняти арешт зі свого майна (документ)

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Єрмак з другої спроби намагається зняти арешт зі свого майна (документ)
Андрій Єрмак вийшов із СІЗО під заставу у 140 млн грн
фото: Радіо Свобода
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Ексглава Офісу президента проходить підозрюваним у справі про легалізацію майже пів мільйона гривень на будівництві у котеджному містечку

Керівник Офісу президента у 2020-2025 роках і адвокат Андрій Єрмак намагається скасувати арешт, накладений на його майно. Як повідомляє «Главком», 29 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зареєструвала скаргу ексглави Офісу президента на ухвалу суду першої інстанції. Інтереси Єрмака у суді представляє адвокат Юлія Степаненко з адвокатського об’єднання «Фомін і Партнери».

Єрмак з другої спроби намагається зняти арешт зі свого майна (документ) фото 1
дані: Судова влада України

Наразі поки невідомо, яке конкретно майно арештовано. Натомість під час судових засідань з обрання міри запобіжного заходу Андрію Єрмаку адвокат Ігор Фомін повідомив ЗМІ, що детективи НАБУ вилучили зубну щітку його клієнта. Це відбулося о першій годині ночі під час обшуку квартири колишнього очільника Офісу президента.

Як повідомляв «Главком», 18 травня колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак вийшов зі столичного СІЗО, де пробув чотири доби. Кілька фізичних осіб та компаній внесли необхідну заставу за підозрюваного.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 14 травня обрав екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд призначив підозрюваному заставу у розмірі 140 млн грн.

Якщо підозрюваний внесе заставу, то на нього покладається низка обов'язків: без дозволу суду і слідчого заборонено покидати Київ; здати закордонні паспорти. Також Андрій Єрмак повинен утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, серед яких Олексій Чернишов, Тимур Міндіч та інші особи.

За версією сторони обвинувачення, ще у 2020 році підозрюваний Єрмак домовився з іншими підозрюваними Міндічем і Чернишовим побудувати будинки у котеджному містечку «Династія». Фінансування резиденцій здійснювалося за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

«Династія» – це недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна і спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом, у Козині, елітному передмісті Києва. Слідчі оцінюють ринкову вартість восьми гектарів землі, на якій велося будівництво, в $6 млн. Вартість будівництва кожної резиденції НАБУ оцінює приблизно в $2 млн.

На плівках НАБУ, розповсюджених 11 травня, є копії концепції приватної резиденції в котеджному містечку «Династія». Документ датований 2020 роком. Також під час судового засідання 12 травня прокурор САП заявила, що на території «Династії», планувалося зведення п'яти резиденцій. Учасники кооперативу їх маркували таким чином: R2 (за версією слідства, це будинок Андрія Єрмака), R3 – будинок Тимура Міндіча, R4 – будинок Олексія Чернишова. Резиденція під маркування R0 мала включати СПА та інші об’єкти відпочинкового характеру.

Як відомо, НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні війна арешт Андрій Єрмак Операція «Мідас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обіцяють апокаліпсис Києву: чому російська істерика – це поведінка імпотента
Обіцяють апокаліпсис Києву: чому російська істерика – це поведінка імпотента
26 травня, 09:41
Російські фірми використовують китайські деталі у виробництві безпілотників
Китай відкрито постачає до РФ та Ірану компоненти для безпілотників, оминаючи санкції
6 травня, 07:55
Суд обрав запобіжний захід посадовцю
Плата в обмін на відсутність повісток. У Вінниці затримано посадовця ТЦК
6 травня, 20:33
Сторона захисту попросила суд відкласти справу для ознайомлення з матеріалами
Обрання запобіжного заходу Єрмаку розтягнеться на два дні: деталі
12 травня, 16:49
У Росії палає нафтозавоз
Президент прокоментував удар по Сизранському НПЗ Росії (відео)
21 травня, 12:21
Перший заступник начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Андрій Ткачик під час судового засідання
Топпосадовці Нацполіції, які підозрюються у корупції, вийшли із СІЗО під заставу
22 травня, 20:04
Наслідки ворожої атаки по Київській області
Удар «Орєшніком» по Білій Церкві: чим небезпечна ракета
24 травня, 11:16
У мережі оцінили реальні успіхи російського «Орєшніка» по Україні
«Тупо дороге залізо в землю». Росіяни самі іронізують над ударом «Орєшніка» по трьох гаражах (фото)
24 травня, 12:36
17 червня 2024 року Рушаков підписав контракт з Міністерством оборони РФ і долучився до злочинної війни Росії проти України
Сили оборони у ході бойових дій на Луганщині ліквідували російського тренера з плавання
Вчора, 10:50

Кримінал

Єрмак з другої спроби намагається зняти арешт зі свого майна (документ)
Єрмак з другої спроби намагається зняти арешт зі свого майна (документ)
Цивінський розпочав чистку БЕБ після корупційного скандалу
Цивінський розпочав чистку БЕБ після корупційного скандалу
Корупція на дронах. Посадовець Держприкордонслужби та власник оборонної компанії отримали підозри
Корупція на дронах. Посадовець Держприкордонслужби та власник оборонної компанії отримали підозри
$700 тис. на незаконному виїзді чоловіків за кордон. На Буковині викрито схему
$700 тис. на незаконному виїзді чоловіків за кордон. На Буковині викрито схему
У Харкові викрито кол-центр, що ошукав латвійців на понад €100 тис.
У Харкові викрито кол-центр, що ошукав латвійців на понад €100 тис.
Справа про корупцію у Верховному суді: обрано запобіжні заходи двом підозрюваним
Справа про корупцію у Верховному суді: обрано запобіжні заходи двом підозрюваним

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Вчора, 20:19
Путін подивився, що коїться на фронті, і відчув кінець війни
Вчора, 19:50

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua