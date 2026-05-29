$700 тис. на незаконному виїзді чоловіків за кордон. На Буковині викрито схему

glavcom.ua
На Буковині ліквідовано масштабну схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. За даними слідства, фігуранти щомісяця незаконно переправляли щонайменше 10 осіб за що отримали понад $700 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

Як повідомив генпрокурор, «клієнтами» підозрюваних були не лише військовозобов’язані, а й військові. «Схема працювала системно та злагоджено. Трансфери по країні, конспіративні маршрути, нічна логістика, орендовані квартири та готелі, GPS-навігація, радіостанції, тепловізори, дрони та чіткий розподіл ролей між учасниками», – каже він.

Правоохоронці провели 27 обшуків у Чернівецькій області та Києві
За словами Кравченка, з грудня минулого року фігуранти допомогли потрапити за кордон близько 60 чоловікам. Орієнтовний прибуток зі схеми перевищив $700 тис. Серед учасників схеми – депутат Ірпінської міської ради та працівник поліції з Чернівецької області.

«За даними слідства, депутат перевозив чоловіків та використовував свій статус для мінімізації ризиків під час перевірок. Поліцейський координував рух через блокпости. Надалі людей переховували, формували в невеликі групи та переправляли до Румунії поза офіційними пунктами пропуску», – йдеться в заяві.

Як зазначив очільник Генпрокуратури, проведено 27 обшуків у Чернівецькій області та Києві. Вилучено БпЛА, GPS-трекер, тепловізори, камери відеоспостереження, 58 мобільних телефонів, девʼять радіостанцій, комп’ютерну техніку, чорнові записи, екіпірування, зброю та готівку в різних валютах на понад 2,5 млн грн.

Усіх учасників схеми затримано. Їм повідомлено про підозру за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України та перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період.

Суд уже обрав підозрюваним запобіжні заходи. Санкції статей передбачають до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто зазначити, що правоохоронці традиційно не називають імена фігурантів справи. Водночас раніше у мережі з’явилася інформація про затримання депутата Ірпінської міської ради та керівника управління з питань ветеранської політики Микити Шатіліна у справі щодо схем ухилення від мобілізації.

