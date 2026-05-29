$700 тис. на незаконному виїзді чоловіків за кордон. На Буковині викрито схему

За даними слідства, з грудня минулого року фігуранти допомогли незаконно виїхати за кордон близько 60 чоловікам

Як повідомив генпрокурор, до оборудки причетні депутат Ірпінської міської ради та працівник поліції з Чернівецької області

На Буковині ліквідовано масштабну схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. За даними слідства, фігуранти щомісяця незаконно переправляли щонайменше 10 осіб за що отримали понад $700 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

Як повідомив генпрокурор, «клієнтами» підозрюваних були не лише військовозобов’язані, а й військові. «Схема працювала системно та злагоджено. Трансфери по країні, конспіративні маршрути, нічна логістика, орендовані квартири та готелі, GPS-навігація, радіостанції, тепловізори, дрони та чіткий розподіл ролей між учасниками», – каже він.

Правоохоронці провели 27 обшуків у Чернівецькій області та Києві

За словами Кравченка, з грудня минулого року фігуранти допомогли потрапити за кордон близько 60 чоловікам. Орієнтовний прибуток зі схеми перевищив $700 тис. Серед учасників схеми – депутат Ірпінської міської ради та працівник поліції з Чернівецької області.

«За даними слідства, депутат перевозив чоловіків та використовував свій статус для мінімізації ризиків під час перевірок. Поліцейський координував рух через блокпости. Надалі людей переховували, формували в невеликі групи та переправляли до Румунії поза офіційними пунктами пропуску», – йдеться в заяві.

Як зазначив очільник Генпрокуратури, проведено 27 обшуків у Чернівецькій області та Києві. Вилучено БпЛА, GPS-трекер, тепловізори, камери відеоспостереження, 58 мобільних телефонів, девʼять радіостанцій, комп’ютерну техніку, чорнові записи, екіпірування, зброю та готівку в різних валютах на понад 2,5 млн грн.

Усіх учасників схеми затримано. Їм повідомлено про підозру за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України та перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період.

Суд уже обрав підозрюваним запобіжні заходи. Санкції статей передбачають до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто зазначити, що правоохоронці традиційно не називають імена фігурантів справи. Водночас раніше у мережі з’явилася інформація про затримання депутата Ірпінської міської ради та керівника управління з питань ветеранської політики Микити Шатіліна у справі щодо схем ухилення від мобілізації.