Цивінський розпочав чистку БЕБ після корупційного скандалу

Керівник БЕБ: «Коли хтось вирішує переплутати державну службу з «вирішенням питань», то відповідальність несуть не лише виконавці»
фото: «Цензор.Нет»
Раніше правоохоронці викрили аналітика та детектива Бюро економічної безпеки на хабарях

Керівник Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський ухвалив кадрові рішення та організаційні зміни у територіальному управлінні бюро у Київській області. Цьому передувало викриття співробітників відомства у корупції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника БЕБ

«Коли хтось вирішує переплутати державну службу з «вирішенням питань», то відповідальність несуть не лише виконавці. Висновки робимо швидко... Для тих, хто приходить «вирішувати питання», будь-який прояв недоброчесності має ставати квитком на вихід. Очищення системи триває», – заявив він.

За словами керівника Бюро економічної безпеки, відомство посилює внутрішній контроль. Під час трансформації БЕБ було виявлено законодавчу проблему, а саме неврегульованість між законами «Про Бюро економічної безпеки України» та «Про оперативно-розшукову діяльність», що обмежує можливості підрозділу внутрішнього контролю повноцінно документувати корупцію всередині органу. Спільно з профільним комітетом Верховної Ради БЕБ вже підготувало відповідні зміни, які наразі очікують на остаточне ухвалення парламентом.

Цивінський додав, що наразі ці функції частково виконують інші правоохоронні органи, проте БЕБ працює над побудовою моделі випередження корупційних ризиків ще до створення кримінальних проваджень.

Нагадаємо, Служба безпеки та Офіс генерального прокурора ліквідували одразу дві схеми у лавах Бюро економічної безпеки. Правоохоронці затримали посадовців БЕБ, які, за даними слідства, вимагали хабарі за «сприяння» у веденні бізнесу та уникнення кримінальної відповідальності.

Зазначається, що співробітники СБУ затримали обох посадовців на гарячому. Аналітика Бюро економічної безпеки, який почав працювати у відомстві в лютому 2026 року, було викрито на одержанні неправомірної вигоди від столичного підприємця. Водночас старший детектив територіального управління БЕБ у Київській області вимагав хабар від фігуранта кримінального провадження за його непритягнення до відповідальності.

Теги: Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський Київщина корупція в Україні

