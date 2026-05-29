Корупція на дронах. Посадовець Держприкордонслужби та власник оборонної компанії отримали підозри

За даними слідства, представник ДПСУ та бізнесмен вимагали хабаря в іншого підприємця за безперешкодне постачання дронів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили посадовця Державної прикордонної служби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. За даними слідства, вони вимагали хабар у $1 млн за безперешкодне постачання БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ та САП.

За даними слідства, посадовець адміністрації Держприкордонслужби у серпні 2025 року домовився про проведення процедур публічних закупівель безпілотників підрозділами ДПСУ. Він визначив умови проведення закупівель з метою забезпечення перемоги підконтрольної його спільнику компанії.

«Попри плани спільників до участі в тендері долучилось ще одне підприємство, керівник якого запропонував більш вигідну пропозицію – поставити 270 безпілотних авіаційних комплексів за 825 млн грн», – зазначає Антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що дізнавшись про це, підприємець звернувся до посадовця ДПСУ з проханням не знижувати ціни на дрони, оскільки вже є домовленості про перемогу саме його фірми. Однак новий учасник все ж надав оновлену пропозицію, згідно з якою загальна вартість знизилась до 760 млн грн й зрештою здобув перемогу у тендері.

«Зрозумівши, що попередній план зірвано, власник компанії-конкурентки за змовою з прикордонниками почав вимагати у переможця закупівлі неправомірну вигоду. Він повідомив, що для безпроблемного укладення договору та подальшого приймання техніки службовими особами ДПСУ необхідно сплатити $1 млн. Цю суму планував розділити між собою та посадовцями прикордонної служби», – повідомляє НАБУ.

Посадовцю ДПСУ інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, власнику компанії – ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Слідство триває.

До слова, Верховна Рада скасувала податок на додану вартість на постачання наземних роботизованих комплексів (НРК) для українських військових.