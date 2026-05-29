Корупція на дронах. Посадовець Держприкордонслужби та власник оборонної компанії отримали підозри

Ростислав Вонс
Антикорупційні органи стверджують, що посадовець ДПСУ впливав на проведення публічних закупівель безпілотних авіаційних комплексів
За даними слідства, представник ДПСУ та бізнесмен вимагали хабаря в іншого підприємця за безперешкодне постачання дронів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили посадовця Державної прикордонної служби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. За даними слідства, вони вимагали хабар у $1 млн за безперешкодне постачання БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ та САП.

За даними слідства, посадовець адміністрації Держприкордонслужби у серпні 2025 року домовився про проведення процедур публічних закупівель безпілотників підрозділами ДПСУ. Він визначив умови проведення закупівель з метою забезпечення перемоги підконтрольної його спільнику компанії.

«Попри плани спільників до участі в тендері долучилось ще одне підприємство, керівник якого запропонував більш вигідну пропозицію – поставити 270 безпілотних авіаційних комплексів за 825 млн грн», – зазначає Антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що дізнавшись про це, підприємець звернувся до посадовця ДПСУ з проханням не знижувати ціни на дрони, оскільки вже є домовленості про перемогу саме його фірми. Однак новий учасник все ж надав оновлену пропозицію, згідно з якою загальна вартість знизилась до 760 млн грн й зрештою здобув перемогу у тендері.

«Зрозумівши, що попередній план зірвано, власник компанії-конкурентки за змовою з прикордонниками почав вимагати у переможця закупівлі неправомірну вигоду. Він повідомив, що для безпроблемного укладення договору та подальшого приймання техніки службовими особами ДПСУ необхідно сплатити $1 млн. Цю суму планував розділити між собою та посадовцями прикордонної служби», – повідомляє НАБУ.

Посадовцю ДПСУ інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, власнику компанії – ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Слідство триває.

До слова, Верховна Рада скасувала податок на додану вартість на постачання наземних роботизованих комплексів (НРК) для українських військових. 

Теги: Держприкордонслужба безпілотник НАБУ корупція в Україні

