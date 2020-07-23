Поліція перевіряє повідомлення про замінований автомобіль біля торгового центру у Києві
Територію біля торгового центру перекрили
У Києві правоохоронці оточили автомобіль Audi біля торгового центру «Метрополіс» на Оболоні. Надійшло повідомлення про замінування авто.
Про це свідчить відео спільноти «ДТП Київ».
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В #Киев на #Оболонь "#заминировали" автомобиль #audi На месте #полиция и #взрывотехники. Территория возле ТЦ Метрополис оцеплена
На відео зафіксовано, як правоохоронець проводить огляд автомобіля. Територію біля торгового центру оточили.
Підкреслимо, раніше стало відомо, що у Києві рух по вулиці Кіото обмежили через підозрілий пакет. Патрульні перекрили рух. Зокрема, громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру.
Варто зазначити, що протягом вчорашнього дня київські поліцейські чотири рази виїжджали на повідомлення про підозрілі знахідки: ні в одній з чотирьох підозрілих валіз вибухівку не виявили.Вчора вранці біля метро «Вокзальна» виявили одну з таких підозрілих валіз.
21 липня, два саморобних вибухових пристрої виявили на ринку «Мінський», спеціалісти знешкодили вибухівку, один із пристроїв вибухнув. Після вибуху на «Мінській» столична поліція посилила контроль на вулицях Києва, ринках, транспортних розв’язках та станціях метрополітену.