Поліція перевіряє повідомлення про замінований автомобіль біля торгового центру у Києві



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Анонім повідомив про заміноване авто на Оболоні Скріншот

Територію біля торгового центру перекрили

У Києві правоохоронці оточили автомобіль Audi біля торгового центру «Метрополіс» на Оболоні. Надійшло повідомлення про замінування авто.

Про це свідчить відео спільноти «ДТП Київ».

На відео зафіксовано, як правоохоронець проводить огляд автомобіля. Територію біля торгового центру оточили.

Підкреслимо, раніше стало відомо, що у Києві рух по вулиці Кіото обмежили через підозрілий пакет. Патрульні перекрили рух. Зокрема, громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру.

21 липня, два саморобних вибухових пристрої виявили на ринку «Мінський», спеціалісти знешкодили вибухівку, один із пристроїв вибухнув. Після вибуху на «Мінській» столична поліція посилила контроль на вулицях Києва, ринках, транспортних розв’язках та станціях метрополітену.